PSG : Les 10 transferts les plus fous de l’ère QSI, de Neymar à Mbapp

Découvrez ici les 10 plus énormes transferts du PSG, de Neymar Jr à Kylian Mbappé, avec des montants records et un impact certain sur l’histoire du club parisien version QSI.

Depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments (QSI) à la tête du Paris Saint-Germain en 2011, club s’est imposé comme un des trois clubs les plus dépensiers au monde. Entre le recrutement de stars mondiales, des records battus tous les mercato et des polémiques qui ne s’arrêtent jamais, les transferts du PSG font régulièrement la une des grands journaux.

Mais quels sont vraiment les 10 plus gros transferts qu’on peut considerer de l’histoire du PSG ? Entre le brésilien Neymar Jr, le français Kyalian Mbappé et le marocain Achraf Hakimi, voici notre classement complet, des chiffres officiels à l’appui, des plus gros transferts du PSG.

Neymar à 222M€ en 2017, le transfert le plus cher de l’histoire du football

C’est en août 2017 que le PSG choque la planète foot en recrutant la star brésilienne Neymar Jr sans laisser le choix à ses dirigeants d’alors du FC Barcelone. Le club parisien verse 222 millions d’euros représentant la clause libératoire de l’ancien coéquipier de Lionel Messi. Aujourd’hui encore, ce transfert trône dans les têtes.

Pourquoi ? Parce que ce transfert reste à ce jour encore le plus élevé de toute l’histoire du foot mondial. Il a a ouvert une nouvelle ère pour Paris SG, autant sur le plan sportive que marketing.

Kylian Mbappé (180M€, 2017), le génie français devenue une star planétaire

Alors que ce transfert stratosphérique de Neymar choque encore, le PSG signe un autre gros record avec l’ancien monégasque Kylian Mbappé pour 180 millions d’euros (2018).

Le transfert se fait en deux temps : un prêt en 2017 qui deviendra définitif en 2018. Aujourd’hui capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé est l’image du club pendant plusieurs saisons et l’un des joueurs les plus influents du monde.

Malgré les bonnes conditions salariale et un jeu construit autour de sa personne, le bondynois sèmera la direction du Paris Saint-Germain en allant s’engager avec le Real madrid gratuitement. Il était alors libre de tout contrat puisqu’il avait refusé de poursuivre à Paris.

Randal Kolo Muani (75M€ en 2023), un pari de tous les risques

Randal Kolo Muani, brillant sous les couleurs de l’Eintracht Francfort avec 26 buts inscrits en 50 matchs, apparaissait comme un attaquant français très prometteur. Nasser Al-Khelaïfi n’hésite alors pas à débourser 75 millions d’euros pour un transfert déjà surprenant. Mais rien ne se passe comme prévu sur le plan du rendement. Sa carrière au PSG sera finalement relancée grâce à un prêt réussi à la Juventus Turin, puis à Tottenham Hotspur.

Les autres transferts XXL du PSG

– Achraf Hakimi (68M€ en 2021)

C’est le 6 juillet 2021 que le défenseur marocain Achraf Hakimi va signer au PSG. Il a coûté la rondelette somme de 68 millions € alors qu’il évoluait à l’Inter Milan. Une arrivée stratégique qui a consolidé le couloir droit parisien et qui quelques années après a aidé le club à remporter sa première Ligue des champions.

– Edinson Cavani (64,5M€ en 2013)

Recruté pour 64,5 millions € depuis le SSC Naples, l’uruguayen est resté longtemps le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 buts en 301 matches toutes compétitions confondues.

– Angel Di Maria (63M€ en 2015)

Transfert estimé à 63 millions € depuis Manchester United. Angel Di Maria a marqué l’histoire du club parisien par ses passes décisives, ses dribbles à fracasser un rein à l’adversaire et surtout son but en finale de la Ligue des champions 2020.

– Mauro Icardi (50M€ en 2020)

Le PSG débourse 50 millions € pour l’attaquant argentin Mauro Icardi, après un prêt concluant. Des problèmes personnels impactent cependant le parcours de l’ancien de l’Inter Milan, qui une saison après filera à Galatasaray SK.

– David Luiz (49,5M€ en 2014)

David Luiz est un défenseur brésilien. Il a été acheté 49,5 millions € par le Paris St-Germain à Chelsea. À l’époque, il devient le défenseur le plus cher de l’histoire du foot mondial.

– Lucas Moura (40M€ en 2013)

Transfert de 40 millions € depuis São Paulo, Lucas Moura a été présenté comme la pépite brésilienne qui allait changer l’image du PSG. Malgré ses belles prestations, il n’a pas comblé les attentes.

– Javier Pastore (42M€ en 2011)

Alors Javier Pastore est lui le premier grand coup de l’ère QSI qu PSG. L’argentin a été engagé pour 42 millions € versés à Palerme. Le talent de Pastore est indéniable, mais les prestations de haut niveau ne s’enchainement pas.

Impact de ces transferts sur le PSG

Ces différents recrutements colossaux du PSG lui ont permis de dominer la Ligue 1, une domination qui se poursuit aujourd’hui encore. L’argent a permis à QSI de se rapprocher de son rêve européen, la Ligue des champions.

Mais ils ont aussi alimenté les critiques sur le non-respect du Fair-Play Financier. Il est accusé de provoquer de la surenchère dans le football moderne.