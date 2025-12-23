FLASH Mercato : Un départ confirmé au PSG pour cet hiver !

Le mercato hivernal approche à grands pas et les choses se précisent de plus en plus du côté du PSG. Un joueur a décidé de claquer la porte pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Explications.

Mercato : Un défenseur veut quitter le PSG

Le Paris Saint-Germain ne devrait pas connaître une vague de départs lors du prochain mercato hivernal. En interne, la tendance est claire : stabilité maximale, sauf opportunité ou cas précis. Et justement, un joueur voudrait changer d’air en janvier. Si des arrivées sont prévues, côté sorties, PSG Inside Actus assure que Lucas Beraldo serait le seul élément susceptible de quitter les rangs du PSG lors de ce mercato hivernal.

Même si rien n’est encore acté. En effet, le défenseur central de 22 ans privilégierait plutôt un départ l’été prochain, afin de prendre le temps de choisir un projet sportif solide. Après deux années passées dans la capitale, Lucas Berlado doit prendre la porte aux yeux de certains observateurs, qui pensent qu’il n’a pas le niveau pour évoluer au Paris SG.

« Beraldo n’a pas le niveau, il doit partir »

Arrivé en janvier 2024, l’ancien joueur de Sao Paulo ne parvient pas à franchir le cap nécessaire pour figurer dans l’effectif du PSG, selon Romain Beddouk. Pour le journaliste, Lucas Beraldo doit absolument quitter les rangs du Paris Saint-Germain, qui semble trop grand pour lui, pour rejoindre un club moins médiatisé, où il pourra aisément se relancer.

Samedi dernier, le PSG était confronté au Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France (4-0). Au cours de cette affiche, Lucas Beraldo a disposé de temps de jeu, mais n’a pas réussi à se mettre en évidence. Pour Beddouk, le compatriote de Marquinhos a joué le match de trop sous le maillot du Paris SG.

« Cette Coupe d’Afrique des Nations nous permet d’avoir plus de temps pour faire le bilan sur ce qui doit être potentiellement modifié pour que l’équipe du Paris Saint-Germain atteigne ses objectifs. J’ai en tête un joueur qui a encore montré samedi même contre une équipe de 5e division qu’il n’avait pas le niveau nécessaire pour jouer au Paris Saint-Germain : ce joueur est Lucas Beraldo », a d’abord analysé le journaliste d’Ici Paris et du Winamax avant de poursuivre.

« Il y a un écart avec ses coéquipiers et le niveau demandé dans les compétitions que joue le PSG. Samedi, il a été techniquement brouillon alors que c’est censé être l’une de ses forces. (…) Les années précédentes, je vous aurais dit : on le garde. Mais à la différence des autres saisons, le PSG ne va pas pouvoir se permettre de perdre des points à la suite d’erreurs ou d’errances comme Beraldo, on a moins de marge comptable en Ligue 1.

La solution, c’est le départ. C’est un favori pour un changement d’effectif avec le mercato qui s’ouvre dans une semaine », a ajouté Romain Beddouk. Récemment, certaines rumeurs ont annoncé des intérêts de clubs turcs, français et brésiliens pour le protégé de Luis Enrique, dont le contrat court jusqu’en juin 2028.

