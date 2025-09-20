Ligue 2 : Un adversaire attribue le statut de favori à l’ASSE

Le Stade Lavallois a tenu l’ASSE en échec à Laval (3-3), mais Olivier Frapolli estime que les Verts sont favoris pour la montée en Ligue 1.

L’ASSE se donne les moyens de remonter en Ligue 1

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ASSE s’est fixée pour objectif de revenir immédiatement en Ligue 1. Pour ce faire, la direction du club a gardé les joueurs décisifs et majeurs de la saison dernière. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Mickaël Nadé, Gautier Larsonneur, Irvin Cardona, Maxime Bernauer ou encore Florian Tardieu ont tous été conservés, alors que la plupart avaient des envies d’aller voir ailleurs.

De plus, les responsables de Kilmer Sports Ventures ont investi 25 M€ dans le recrutement pendant le mercato estival. Ils ont recruté Chico Lamba, Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Mahmoud Jaber, Joshua Duffus et Strahinja Stojkovic dans des championnats étrangers. La saison est certes encore à la 6e journée, mais l’AS Saint-Etienne affiche déjà ses ambitions, notamment faire la course la tête et finir champion de Ligue 2.

Frapolli : « L’AS Saint-Etienne paraît intouchable »

Selon Olivier Frapolli, l’équipe stéphanoise a les moyens de ses ambitions. « On avance étape par étape dans ce championnat de Ligue 2. Je pense qu’à l’exception de l’ASSE, dans la plupart des clubs mes homologues diront la même chose », a-t-il confié. Il a insisté ensuite sur le fait que la Ligue 2 est un « championnat homogène », mis à part les Verts qu’il voit comme favori dans la course pour la montée en Ligue 1.

« À l’instant T, mis à part l’AS Saint-Etienne qui paraît intouchable même si on voit que les derniers résultats, en restant positif, ne sont pas faciles à acquérir […], mais ils ont un tel effectif. Tout le reste, c’est hyper homogène », a déclaré l’entraîneur du Stade Lavallois, avant la défaite de son équipe contre Amiens SC, vendredi soir (3-0).