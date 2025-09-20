FLASH INFO : L’AS Monaco annonce une terrible nouvelle !

En conférence de presse ce samedi avant la réception du FC Metz pour la 5e journée de Ligue 1, Adi Hütter, l’entraîneur de l’AS Monaco, a fait le point sur son effectif avec une terrible nouvelle pour l’un de ses protégés.

L’AS Monaco perd son capitaine pour deux mois

Touché aux adducteurs lors du naufrage de l’AS Monaco à Bruges, jeudi en Ligue des Champions, Denis Zakaria ne reviendra qu’après la trêve internationale prévue en octobre. Interrogé en conférence de presse sur les joueurs absents pour la rencontre face au FC Metz, ce dimanche à 17h15, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1, Adi Hütter a logiquement annoncé le forfait de Denis Zakaria, absent au moins deux mois.

Lisez aussi : Mercato AS Monaco : Denis Zakaria au cœur d’une offre XXL

« Nous n’attendons pas son retour sur les terrains avant deux mois. S’il se rétablit plus vite, nous serons contents. Pour chaque blessure, tout dépend du facteur personnel, mais je pense qu’avant deux mois, nous ne reverrons pas Denis Zakaria », a commenté le coach de l’AS Monaco.

À voir

PSG : Les 10 transferts les plus fous de l’ère QSI, de Neymar à Mbapp

Lisez aussi : AS Monaco : Denis Zakaria de retour pour affronter le LOSC

Sous pression après la faillite sportive en Belgique, Adi Hütter va donc de plus devoir composer sans l’un de ses cadres. En outre, le technicien autrichien a précisé que Christian Mawissa était très incertain après une gêne ressentie à l’ischio. En revanche, après son entrée décisive à Bruges, Ansu Fati pourrait bien connaître sa première titularisation en Ligue 1 face aux Grenats, comme l’a laissé entendre son entraîneur.