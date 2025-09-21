OM – PSG : Grosse annonce sur Nayef Aguerd

Bonne nouvelle pour l’OM avant le Classique face au PSG. Nayef Aguerd, le défenseur marocain, incertain après un protocole commotion, sera bien présent pour défier le Paris Saint-Germain ce dimanche soir.

OM : Aguerd apte pour le choc face au PSG

Le doute planait depuis plusieurs jours autour de la présence de Nayef Aguerd. Sorti du groupe contre le Real Madrid (1-2) en Ligue des champions à cause d’un protocole commotion, l’international marocain a finalement reçu le feu vert médical. Selon L’Équipe, il figure bien dans les plans de Roberto De Zerbi pour affronter le PSG.

Reposé ces derniers jours, Aguerd devrait retrouver une place en charnière centrale. Sa solidité défensive sera précieuse face aux assauts parisiens. Le technicien italien n’a pas encore tranché sur l’identité de son partenaire : Facundo Medina reste une option crédible, mais l’expérience du Marocain pourrait peser lourd dans ce duel de haute intensité.

Kondogbia absent, De Zerbi contraint à des choix forts

Si l’OM se réjouit du retour de Nayef Aguerd, le club doit composer avec une autre absence majeure. Geoffrey Kondogbia, touché au mollet, n’a pas participé aux séances collectives depuis le retour d’Espagne et manquera le rendez-vous face au PSG. Hamed Junior Traoré est lui aussi forfait, ce qui réduit les solutions au milieu.

Les Marseillais se sont entraînés une dernière fois ce samedi après-midi à La Commanderie, avant de rester dormir sur place pour une mise au vert. Le club veut aborder ce Classique avec la plus grande concentration. Dès le lendemain du choc face au PSF, le groupe s’envolera pour Rome où un nouveau stage de cohésion est prévu.