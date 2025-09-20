OM-PSG : Enorme coup dur pour De Zerbi avant le Classique

A l’OM, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Roberto De Zerbi à la veille du Classique contre le PSG. Pour ce choc très attendu dimanche soir (20h45), Marseille devra composer sans son milieu de terrain polyvalent Geoffrey Kondogbia, blessé au mollet.

OM-PSG : Kondogbia forfait, Traoré absent et Aguerd incertain

Coup dur pour Roberto De Zerbi : Geoffrey Kondogbia manquera le choc de la 6e journée de Ligue 1 face au PSG. Touché au mollet et absent de l’entraînement vendredi, l’international centrafricain était pourtant titulaire mardi lors de la défaite à Madrid face au Real Madrid en Ligue des Champions (2-1). « C’est un joueur très important mais on a aussi d’autres joueurs à disposition », a relativisé l’entraîneur italien en conférence de presse.

Lire aussi : Marseille vs PSG : Une raclée annoncée contre Marseille !

À voir

INFO PSG : Nouveau coup dur avant le Classique contre l’OM ?

L’Olympique de Marseille devra également composer sans Hamed Traoré, forfait « pour plusieurs semaines » selon le club. Quant à Nayef Aguerd, victime d’un choc à la tête face à Lorient, il reste soumis au protocole commotion. Sa participation sera tranchée à la dernière minute, dimanche matin.

Un PSG décimé avant son déplacement au Vélodrome

Le PSG n’arrivera pas non plus au complet au Vélodrome. Désiré Doué et Ousmane Dembélé, blessés en sélection, manqueront à l’appel. João Neves, sorti mercredi contre l’Atalanta en Ligue des champions (4-0), est forfait en raison d’une lésion aux ischio-jambiers. De son côté, Bradley Barcola reste incertain après une alerte musculaire à l’entraînement.

Lire aussi : Marseille : Le plan à 600 M€ pour concurrencer le PSG

Une situation qui pousse certains observateurs à tempérer l’écart entre les deux rivaux. « Je ne comprendrai pas que ça tourne en une démonstration parisienne vu comment l’équipe est décimée », a jugé Jérôme Rothen sur RMC.

Entre fatalisme et envie de lutter côté marseillais

Malgré la série de blessures, l’Olympique de Marseille ne veut pas aborder ce Classique en victime expiatoire. Gerónimo Rulli, gardien argentin des Phocéens, a affiché une détermination sans faille : « On sait qu’il y a un écart entre eux et nous, c’est une réalité. Mais personnellement, j’aimerais lutter contre eux jusqu’au bout. »

À voir

Stade Rennais : Habib Beye est cash après le nul à Nantes

Lire aussi : Classique Marseille-PSG : De Zerbi sème le doute en défense !

Privé de ses supporters parisiens en raison d’une interdiction de déplacement, ce duel à haute tension se déroulera dans une ambiance particulière. Le département des Bouches-du-Rhône sera placé en vigilance orange pour orages, mais la tenue du match n’est pas remise en cause.