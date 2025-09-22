Mercato PSG : Un crack à 60M€ lâche une bombe sur son avenir

Arrivé PSG comme une pépite, João Neves s’est mué en patron du milieu en un temps record. À seulement 20 ans, le Portugais a déjà marqué de son empreinte le Parc des Princes. Et selon un scoop lâché par un ancien joueur du club, il pourrait bien écrire toute sa carrière en rouge et bleu.

Mercato PSG : João Neves, le diamant brut devenu indispensable

Recruté à prix d’or pour 60M€ hors bonus à l’été 2024 en provenance de Benfica, João Neves incarnait la nouvelle politique sportive du PSG : miser sur la jeunesse, le talent et la projection à long terme. Pari réussi. Dès sa première saison, le prodige lusitanien s’est imposé comme le métronome du milieu de terrain de Luis Enrique.

À l’aise dans la récupération comme dans la relance, il a été l’un des artisans majeurs de la victoire en Ligue des Champions 2025, inscrivant son nom dans l’histoire parisienne. Son contrat court jusqu’en 2029, mais déjà, l’avenir du joueur fait couler beaucoup d’encre dans la capitale.

« Il se verrait très bien faire sa carrière au PSG »

C’est une confidence signée Guillaume Hoarau qui a mis le feu aux poudres. Dans le podcast 100 % PSG sur France Bleu, l’ancien buteur a glissé : « J’ai discuté un peu avec João Neves. Je ne sais pas si je peux balancer des scoops… Ce n’est pas quelqu’un qui se projette, il vit l’instant présent. Mais aujourd’hui, il se verrait très bien faire sa carrière au PSG. »

Une déclaration qui fait l’effet d’une bombe dans un mercato où les rumeurs s’enchaînent. À 20 ans seulement, João Neves se voit déjà écrire son histoire au long cours avec Paris. Une fidélité rare dans le football moderne, qui ne manquera pas de ravir les supporters parisiens… et d’inquiéter l’Europe entière.