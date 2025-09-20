Mercato PSG : Joao Neves lâche une bombe sur son avenir !

Blessé contre l’Atalanta Bergame, mercredi soir en Ligue des Champions et forfait pour le Classique face à l’OM, Joao Neves s’est confié à un ancien joueur du PSG concernant son avenir dans la capitale.

Mercato : Joao Neves « se voit très bien faire sa carrière au PSG »

Recruté à l’été 2024 en provenance du Benfica Lisbonne contre un chèque de 70 millions d’euros, bonus compris, Joao Neves s’est rapidement imposé comme un véritable cadre du onze de départ du Paris Saint-Germain. À seulement 20 ans, l’international portugais se révèle comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Devenu très vite indispensable dans le coeur du jeu parisien, Joao Neves est totalement épanoui au PSG, où il se verrait même terminer sa carrière, selon une confidence livrée à Guillaume Hoarau, ancien attaquant du club de la capitale.

Titulaire contre l’Atalanta Bergame et sorti à la 58e minute de jeu en se tenant l’arrière de la cuisse gauche, Joao Neves est forfait pour le Classique contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir au Vélodrome, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1.

À voir

FC Nantes vs Stade Rennais : les compos ont fuité !

« Touché aux ischio-jambiers gauches lors du match d’hier contre l’Atalanta, Joao Neves restera en soins jusqu’à la semaine prochaine », a indiqué le Paris SG via un communiqué. Au repos forcé, le protégé de Luis Enrique a dîné ce jeudi avec Guillaume Hoarau.



Lisez aussi : PSG : Mauvaise nouvelle, le Paris SG tremble pour Joao Neves

« J’ai discuté un peu avec Joao Neves hier (jeudi). Je ne sais pas si je peux balancer des scoops… Ce n’est pas quelqu’un qui se projette, il vit l’instant présent, et aujourd’hui, il se verrait très bien faire sa carrière au Paris Saint-Germain », a confié le consultant dans une interview accordée à l’émission 100% PSG sur ICI Paris Île-de-France.

À voir

ASSE : Le coach de Reims révèle un intérêt de Saint-Etienne

Lisez aussi : Transfert de João Neves, Luis Campos salué pour son coup de génie

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Joao Neves a donc encore de belles années à passer sous les couleurs rouge et bleu. À l’instar de ses compatriotes Nuno Mendes et Vitinha, le natif de Tavira pourrait même se voir offrir une prolongation s’il continue d’enchaîner les excellentes prestations comme la saison dernière, où il fut l’un des principaux acteurs du sacre historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.