Mercato : Chelsea veut piquer une pépite du Stade Rennais

Kader Meïté attire déjà les regards. La pépite du Stade Rennais figure sur les tablettes d’un grand club anglais.

Mercato Stade Rennais : Kader Meïté suivi par Chelsea

Le Stade Rennais est en danger pour l’une de ses pépites. Kader Meïté, 17 ans, montre de belles qualités et attise les convoitises de nombreuses écuries européennes. L’attaquant suscite notamment l’intérêt de Chelsea. Le club anglais aurait envoyé des émissaires ces derniers jours pour l’observer de près, selon les informations de TBR Football. Les Blues voient en lui un profil capable d’apporter vitesse et percussion à leur attaque.

Lire aussi : Stade Rennais : Rebondissement pour Alemdar et Yildirim !

Le jeune joueur n’en est pourtant qu’à ses débuts en Ligue 1. Cette saison, il a disputé cinq rencontres, marqué un but et délivré une offrande. Son rendement reste modeste mais son potentiel impressionne. Rennes le sait et l’a verrouillé sous contrat jusqu’en juin 2028. Mais des offres arriveront en 2026.

À voir

Ballon d’Or : Ousmane Dembélé face à un dilemme inédit !

Lire aussi : Mercato : Un super crack snobe le Stade Rennais !

Un départ dès janvier semble très compliqué. Le Stade Rennais veut lui donner du temps de jeu et le faire progresser dans un environnement stable. Le jeune crack entre pleinement dans les plans du technicien du club breton, Habib Beye. Chelsea, de son côté, privilégierait une offensive au mercato estival. L’idée serait de préparer le terrain dès maintenant, en suivant attentivement ses prestations.