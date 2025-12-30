Mercato OGC Nice : Claude Puel signe sa première recrue

Fraichement nommé sur le banc de l’OGC Nice, Claude Puel accueille déjà sa première recrue hivernale. Elye Wahi débarque au Gym.

Les lignes bougent du côté de l’OGC Nice. Claude Puel a récemment été intronisé à la tête de l’équipe première en remplacement de Franck Haise limogé. Et le nouvel entraîneur des Aiglons vient de frapper un premier grand coup sur le mercato.

Claude Puel a pour mission d’apporter un nouveau souffler à un équipe en pleine difficulté. Le Gym étant 13e de Ligue 1 à ce stade de la saison. Et pour ce faire, il aura besoin de renforts. Le coach niçois s’apprête d’ailleurs à accueillir sa première recrue cet hiver.

L’Equipe le confirme, le technicien de 64 ans a personnellement convaincu Elye Wahi de rejoindre le projet azuréen. Nice et Francfort sont tombés d’accord pour un prêt de six mois, sans option d’achat. L’affaire est désormais pliée en interne.

Visite médicale prévue ce mercredi à Nice

Elye Wahi a été séduit par une discussion décisive avec le nouvel entraîneur de l’OGCN. L’attaquant de 22 ans est même attendu sur la Côte d’Azur dès ce mercredi afin de passer la visite médicale. Si tout se passe comme prévu, il sera officiellement présenté dans la foulée à Nice.

🚨 According to Bild, OGC Nice and Eintracht Frankfurt have agreed on a loan deal WITHOUT option to buy for Elye Wahi! 🫱🏼‍🫲🏽🇫🇷



Nice will cover Wahi’s wages and pay a loan fee of around €1.5m. 📝 pic.twitter.com/vStK6SQX8r — Eintracht Global (@eintrachtglobal) December 30, 2025

Ce retour en France sonne comme une opération de dernière chance pour l’ancien crack du MHSC. Elye Wahi était en difficulté en Bundesliga, n’ayant inscrit qu’un seul but durant l’année 2025. Son passage à vide fait suite à une expérience traumatisante à l’OM.

Il avait été cédé par les Phocéens moins de six mois après son arrivée. Sous la direction de Claude Puel, le buteur franco-ivoirien espère vite retrouver son efficacité. Ce renfort offensif est une bouffée d’oxygène pour l’OGC Nice.

