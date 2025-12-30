Mercato OGC Nice : Puel avance pour une deuxième recrue

En plus de l’arrivée imminente d’Elye Wahi à l’OGC Nice, Claude Puel pourrait accueillir une deuxième recrue hivernale. Les Niçois insistent pour Ben Davies de Tottenham.

OGC Nice : Claude Puel travaille sur le mercato, le dossier Ben Davies relancé

Une nouvelle ère débute à l’OGC Nice suite au départ de Franck Haise. Pour le remplacer, les Niçois ont fait appel à Claude Puel. Le nouvel entraîneur travaille déjà sur le mercato. Il a déjà conclu un accord avec Francfort pour le prêt d’Elye Wahi. Et ce n’est pas terminé.

Les dirigeants niçois sont aussi à l’œuvre pour attirer un nouveau défenseur. L’objectif ici est de compenser les nombreuses blessures dans ce secteur de jeu, dont celles de Dante, Bombito et Abdelmonem.

Et pour solidifier l’arrière-garde, les responsables du Gym ont relancé une piste explorée l’été dernier : Ben Davies. Le défenseur polyvalent de Tottenham est l’une des priorités de l’OGC Nice cet hiver, indique L’Equipe. Claude Puel ne s’oppose pas vraiment à son recrutement.

Son salaire pose problème

Ben Davies est capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le flanc gauche. L’arrivée d’un tel défenseur apporterait une précieux expérience à l’OGC Nice en quête de stabilité défensive. Ce deal reste cependant très compliqué pour les Aiglons. Le défenseur de Tottenham perçoit un salaire confortable d’400 000 euros par mois.

Ce montant est conséquent pour la grille salariale de l’OGCN. De plus, le joueur exigerait un contrat de longue durée avant accepter de quitter les Spurs. Claude Puel et sa nouvelle direction devront trancher entre l’urgence en défense et contraintes économiques.

