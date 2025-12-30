Mercato : L’OM en feu, accord proche avec Ilan Kebbal ?

La direction de l’OM a peut-être trouvé son milieu offensif tant désiré en la personne d’Ilan Kebbal. L’international algérien n’est pas insensible au charme phocéen.

Mercato : L’OM fonce bel et bien sur Ilan Kebbal

L’Olympique de Marseille a réalisé une bonne première partie de saison. Les Olympiens sont actuellement 3es de Ligue 1 et sont bien partis pour disputer les barrages de Ligue de Champions. Roberto De Zerbi espère cependant renforcer certains secteurs de jeu lors du mercato hivernal pour viser les sommets.

Sa priorité est de recruter un milieu créatif en ce mois de janvier. C’est dans cette optique la direction phocéenne cible Ilan Kebbal. Le média Lions de l’Atlas rapporte en effet que le milieu offensif du Paris FC est devenu une priorité pour l’OM. Il séduit par sa créativité et sa capacité à casser les lignes.

Son profil percutant correspondrait parfaitement à la philosophie de jeu prônée par De Zerbi. De plus, cette piste possède une dimension émotionnelle : Ilan Kebbal est un pur produit de la cité phocéenne. Le joueur de 27 ans n’a jamais dissimulé son attachement pour le club phocéen.

L’aboutissement d’un rêve d’enfant

Lors d’échanges avec Maxime Lopez, il confiait que l’Olympique de Marseille représentait pour lui « le meilleur club du monde ». Fouler la pelouse du Vélodrome sous le maillot ciel et blanc serait l’aboutissement d’un rêve qu’il nourrit depuis son jeune âge. Cela renforcer l’intérêt de l’OM à son égard.

🚨 OM are monitoring Ilan Kebbal 👀



The Paris FC playmaker is shining this season (6 goals, 4 assists) and is on Marseille’s radar.



One option among many for January… or next summer 🔍✨



❓ Would Kebbal be a good fit for OM or just transfer noise? pic.twitter.com/mWqQ9DJgHM — SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) December 30, 2025

La direction de l’Olympique de Marseille devra sortir le chéquier pour mener à bien cette opération. Ilan Kebbal est lié au Paris FC jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande est estimée à environ 12 millions d’euros, selon Transfermarkt. Cette somme est largement à la portée des finances marseillaises.

