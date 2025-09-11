Mercato : Un super crack snobe le Stade Rennais !

Le Stade Rennais perd une cible prioritaire. Une pépite, annoncée à Rennes, prend finalement la direction de la Russie.

Mercato Stade Rennais : Djiku dit non à Rennes et Lille, il file au Spartak Moscou

Alexander Djiku, 31 ans, ne portera plus les couleurs de Fenerbahçe. Le défenseur ghanéen (33 sélections) a signé deux saisons, avec option, au Spartak Moscou. Montant du transfert : 2,5 millions d’euros hors bonus. Le Ghanéen était sur la short-list du Stade Rennais lors de ce mercato estival.

Son aventure en Turquie se termine après deux ans. À Moscou, il rejoint Christopher Wooh, ex-joueur du Stade Rennais, débarqué une semaine plus tôt. Fenerbahçe a confirmé l’accord. L’affaire a pourtant failli capoter. Les dirigeants turcs avaient bloqué l’opération au dernier moment, alors que Djiku se trouvait déjà en Russie. Mais sa volonté de retrouver du temps de jeu, surtout avant la Coupe du Monde 2026, a pesé lourd. Son but décisif avec le Ghana face au Mali (1-0) durant la trêve internationale a renforcé ce choix.

Rennes et Lille avaient sondé le joueur. Finalement, Djiku prend une direction sensible, la Russie, pays où le football se mêle aux tensions géopolitiques. Les pensionnaires du Roazhon Park n’ont pas pu convaincre le joueur de poser ses valises à Rennes.