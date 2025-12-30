PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce du lourd pour l’année 2026

Au moment de clôturer l’année 2025, le PSG, par la voix de son président Nasser al-Khelaïfi, a adressé à ses supporters ses meilleurs vœux pour l’année 2026. Le patron du club de la capitale a profité de l’occasion pour lever un coin de voile sur l’avenir.

« Nous continuerons à écrire les plus belles pages de notre histoire »

Après une nouvelle razzia au niveau des récompenses, mais cette fois-ci aux Globe Soccer Awards, le PSG ne cesse de célébrer l’incroyable sextuplé réalisé (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe, Coupe Intercontinentale) durant l’exercice 2024-2025. Nasser Al-Khelaïfi a donc profité de ces dernières heures de l’année 2025 pour lancer un message fort à tout le peuple parisien.

« Chers supporters, au moment de clôturer l’année 2025, je tiens à vous adresser, au nom de toute la famille du Paris Saint-Germain, un immense merci et nos meilleurs vœux pour 2026. L’année qui s’achève a été tout simplement exceptionnelle, avec un sixième titre conquis par notre équipe masculine, qui s’ajoute aux trophées remportés par nos sections : le PSG Handball Champion de France pour la 12e fois de son histoire ; le PSG Judo une deuxième fois vainqueur de la Ligue des champions mixte ; nos U19 filles et garçons champions de France – sans oublier notre section féminine, qui démarre un nouveau cycle ambitieux », a d’abord lâché le président du club de la capitale avant de poursuivre.

Dans la foulée, l’homme d’affaires qatari a rajouté une couche, annonçant d’autres succès tout aussi éclatants pour le futur. « Sur le terrain, où nos athlètes gagnent de la plus belle des manières, en incarnant des valeurs de détermination, de jeunesse et de collectif ; En coulisses, où les staffs et l’ensemble des équipes du Club œuvrent chaque jour avec professionnalisme et passion ; Et bien sûr en tribunes, où votre ferveur donne à nos équipes cet élan supplémentaire qui est bien souvent décisif.

Alors que le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe – des États-Unis à Doha -, vous avez répondu présents à chaque rendez-vous. À domicile comme à l’extérieur, sur toutes les compétitions, jusqu’à la dernière seconde vous avez fait résonner nos chants et vibrer nos couleurs. À travers vos voix et les tifos déployés dans le stade, c’est toute la fierté et la puissance du Paris Saint-Germain qui se sont exprimées. Le spectacle n’aurait pas été aussi grand sans vous », ajoute Al-Khelaïfi.

Poursuivant, le président de l’ECA a indiqué que « aujourd’hui plus que jamais, le Paris Saint-Germain est fort parce qu’il a les meilleurs supporters du monde. » Pour le futur, il appelle à l’union autour du club.

« Ensemble, unis et passionnés, sur le terrain, en coulisses et dans les tribunes, nous continuerons à écrire les plus belles pages de notre histoire et à faire briller le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une très belle année 2026 », a terminé Nasser Al-Khelaïfi.

