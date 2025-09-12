Stade Rennais : Rebondissement pour Alemdar et Yildirim !

Les transferts des indésirables du Stade Rennais, Dogan Alemdar et Bertug Yildirim à Göztepe ne sont pas totalement bouclés. Un autre cador turc joue les trouble-fêtes.

Mercato : Alemdar et Yildirim, rebondissement inattendu pour les deux Turcs du Stade Rennais

Le mercato turc devait s’achever ce vendredi 12 septembre, mais un retournement bouscule les plans de la direction du Stade Rennais. Dogan Alemdar et Bertug Yildirim, longtemps annoncés à Göztepe, pourraient finalement poser leurs valises à Istanbul Başakşehir.

Les deux internationaux turcs semblaient proches d’un départ. Le gardien de 22 ans et l’attaquant de 23 ans devaient rejoindre Göztepe pour une enveloppe avoisinant les 5 millions d’euros. Les discussions avançaient bien, presque conclues. Puis, dans les dernières heures du marché, Başakşehir s’est invité. Une offre plus attractive, un projet plus ambitieux, et le dossier a basculé.

Alemdar, engagé avec Rennes jusqu’en 2027, et Yildirim, lié jusqu’en 2028, voient s’ouvrir une porte plus séduisante. Le choix d’un club mieux armé sportivement pèse lourd dans leur réflexion. À Rennes, leur avenir paraissait bouché. Alemdar restait la doublure de Brice Samba. Yildirim, lui, n’était que quatrième attaquant, derrière Estéban Lepaul, Breel Embolo et Mohamed Kader Meïté.

Ce double départ, s’il se confirme, s’ajouterait à une vague de mouvements déjà massive. Vingt-sept joueurs ont quitté le club cet été. Et la purge pourrait continuer : Glen Kamara et Hans Hateboer sont aussi pressentis sur le départ.