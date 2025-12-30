ASSE : Bafé Gomis bientôt dirigeant à Saint-Etienne ?

Bafé Gomis, ancien joueur de l’ASSE, prépare sa reconversion en tant que dirigeant sportif. Il n’écarte pas un éventuel retour à Saint-Etienne où il avait été formé et révélé.

ASSE : Reconversion, Bafé Gomis passe ses diplômes à la FIFA

Retraité depuis novembre 2024, Bafé Gomis (40 ans), ancien buteur de l’ASSE, passe ses diplômes, afin de se lancer dans une carrière de dirigeant. Dans un entretien avec Le Progrès, il apprend qu’il passe ses diplômes avec la FIFA. Il a ensuite laissé entendre qu’il a déjà « obtenu la certification élite scout » et poursuit sa formation. Néanmoins, il se dit déjà prêt à exercer.

« Je vois plutôt mon avenir dans une direction sportive, le management, dans le but de devenir un dirigeant de club. J’ai encore un an et demi d’études, mais je peux être en poste, et les mener de front, si on me propose le bon projet », a annoncé l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne.

Bafé Gomis est même déjà enthousiaste à l’idée d’être la cheville ouvrière du recrutement dans un club. « Je pense que c’est le moteur d’un club, quand on recrute les bons joueurs, quand on a le bon réseau », a-t-il glissé dans le quotidien régional.

Mercato : Gomis envisage un retour à Saint-Etienne comme dirigeant

Formé à l’ASSE (2000-2002), puis lancé et révélé par le club stéphanois (2003-2009), l’ancien international Français (12 sélections) n’exclut pas de revenir dans le Forez, où il a gardé des liens forts, dans le costume de dirigeant.

« Le club a eu la chance d’être racheté par un grand groupe fortuné qui fait du bon travail, même s’il y a eu descente. Ils ont su garder l’ossature de l’équipe. Il faut être patient […], il faut regarder sur le moyen et long terme », a-t-il déclaré.

Cependant, il faut rappeler qu’en 2023 déjà, Bafé Gomis n’avait pas fermé la porte à un retour à Saint-Etienne. « Un rôle à l’avenir au sein du club en cas de rachat ? Pourquoi pas », avait-il annoncé, avant l’arrivée de Kilmer Sports Ventures en juin 2024.

