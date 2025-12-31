PSG : Pluie de mauvaises nouvelles avant le Paris FC !

Les signaux sont au rouge pour le PSG avant le derby face au Paris FC en Ligue 1. Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs.

PSG : Le point sur le groupe avant le Paris FC

Dimanche, au Parc des Princes, le PSG lancera son année 2026 avec un derby face au Paris FC. Deuxièmes de Ligue 1, à une courte longueur du RC Lens, les Parisiens savent qu’un succès est impératif pour espérer reprendre la tête du championnat et démarrer l’exercice sur une bonne dynamique. Les hommes de Luis Enrique se préparent déjà depuis ce mardi.

Pour cette séance de reprise, Luis Enrique a pu compter sur la présence de certains cadres. En revanche, l’effectif était amoindri par plusieurs forfaits. Engagés à la CAN, Achraf Hakimi (Maroc) et Ibrahim Mbaye (Sénégal) manquaient à l’appel. Touché à la main lors de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, Matvey Safonov est resté en salle, tout comme Lee Kang-in et Quentin Ndjantou, dont l’indisponibilité devrait encore durer plusieurs semaines.

Victime d’un coup à la cheville en Coupe de France, David Boly n’a pas participé à la séance. À noter également l’absence de Mathis Jangeal et Noham Kamara sur les images diffusées par le club, alors qu’ils faisaient partie du groupe face à Fontenay. En revanche, la présence de Noah Nsoki a retenu l’attention. Le jeune joueur, de plus en plus observé par Luis Enrique, poursuit son intégration avec le groupe professionnel. Son entrée convaincante en Coupe de France semble déjà porter ses fruits.

