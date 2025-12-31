Mercato OM : Une première arrivée tombe déjà à l’eau !

Le mercato hivernal approche à grands pas. Et la direction de l’OM voit l’une de ses priorités s’écrouler brutalement. Himad Abdelli est loin de rejoindre Marseille.

Le dossier Himad Abdelli connaît un coup d’arrêt inattendu ! L’international algérien du SCO d’Angers possède un profil de meneur de jeu très convoité sur le marché des transferts. De plus, sa situation contractuelle – libre en juin prochain – fait du joueur de 25 ans une belle affaire pour ses prétendants.

L’Olympique de Marseille est récemment revenu à la charge pour Himad Abdelli. Les Olympiens semblaient même tenir la corde pour sa signature. Le natif de Montivilliers privilégiant le projet de l’OM plutôt que celui de l’Olympique Lyonnais. La course pour le titre et la qualification en Ligue des champions pèsent sa prise de décision.

Tout semblait donc réuni pour sa venue à l’OM. Mais voilà que les exigences financière du SCO d’Angers bouleversent complètement la donne. Le club angevin ne compte pas brader son maître à jouer au mépris de ses ambitions sportives.

Le SCO d’Angers trop gourmand

L’insider Mohamed Toubache-Ter le confirme, la direction du SCO réclame à présent une indemnité comprise « entre 3,7 et 4,8 millions d’euros » avant de céder Himad Abdelli. Elle est assortie d’un pourcentage sur une future revente du joueur. Cette exigence financière freine l’OM, dont les finances restent fragiles

Marseille ne compte pas le moment investir une telle somme sur un joueur qui sera gratuit dans six mois. Une position partagée par le rival lyonnais. Si la situation reste intacte, Himad Abdelli terminera la saison en Anjou avant de s’en aller librement l’été prochain. C’est la tendance qui se dessine dans ce dossier.

