Coup de théâtre à l’OM : Robinio Vaz proche de l’Angleterre

La direction de l’OM pourrait débuter le mercato de janvier avec une vente de Robinio Vaz. L’assaut de Brentford semble porter ses fruits.

Mercato : L’OM proche de céder face à l’offensive de Brentford pour Robinio Vaz

Le mercato hivernal promet d’être explosif à l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs prolongations sont en cours de traitement en interne, un nouveau coup de théâtre se profile. Robinio Vaz n’est plus certain de passer l’hiver à l’OM. L’intérêt pressant Brentford pour le jeune attaquant de 18 ans a radicalement changé la donne.

OL : Botafogo de John Textor sanctionné, comme à Lyon

L’actuel 9e de Premier League serait prêt à débourser 25 millions d’euros pour s’attacher les services de Robinio Vaz. Cette proposition ne laisse pas insensible la direction de l’OM. RMC Sport explique que Pablo Longoria et Medhi Benatia ne sont plus vraiment opposés à l’idée de laisser filer le jeune talent à ce prix-là. Cette vente permettrait aux Olympiens de réaliser une plus-value exceptionnelle.

Les négociations pour le prolonger n’avancent plus

Le nœud du problème réside dans l’impasse des négociations contractuelles. Les discussions entre la direction de l’OM et le clan Robinio Vaz piétinent. Le jeune attaquant exigerait une rémunération alignée sur les standards de la Premier League. Une demande inacceptable par l’état-major marseillais.

L’Olympique de Marseille envisagerait alors de le vendre dès ce mois de janvier. En ouvrant la porte à un départ, le club espère également attirer d’autres courtisans afin de faire monter les enchères. Darryl Bakola se retrouve lui aussi dans le même cas de figure. Ces deux dossiers de prolongation pourraient finalement se transformer en des ventes très lucratives pour l’OM.

