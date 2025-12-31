Mercato OGC Nice : Claude Puel acte un premier coup de balai

La nomination de Claude Puel entraîne un grand bouleversement à l’OGC Nice. Plusieurs joueurs en manque de temps de jeu pourraient s’en aller cet hiver, à commencer par Juma Bah.

Mercato OGC Nice : Claude Puel devrait se séparer de Juma Bah

Une nouvelle ère débute à l’OGC Nice avant le retour de Claude Puel. L’entraîneur de 64 ans a pour mission de relancer les Aiglons qui pointent actuellement à une honteuse 13e place de Ligue 1. Pour l’aider dans cette tâche, des renforts sont attendus.

Elye Wahi a même déjà donné son accord pour une arrivée imminente au Gym. Mais avant de poursuivre son recrutement, Claude Puel devra faire de la place au sein de son groupe. Juma Bah se retrouve notamment en première ligne de ce coup de balai hivernal.

Une rupture anticipée de son prêt

Le jeune défenseur central de 19 ans est prêté par Manchester City. Il peine à convaincre malgré ses 12 matchs disputés en Ligue 1. Son manque d’impact en défense pousse même la direction de l’OGCN à envisager une interruption de son prêt dès le mois de janvier.

L’Équipe assure les dirigeants niçois n’excluent plus cette séparation anticipée. Les discussions pour son retour en Angleterre ont déjà débuté. Un départ permettrait surtout à Juma Bah de se relancer sous d’autres cieux. Sachant que des clubs de Premier League, comme Crystal Palace et Brentford, sont sur ses traces.

