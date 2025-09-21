Mercato OL : Lacazette répond cash à Georges Mikautadze !

Récemment, Georges Mikautadze a révélé s’être sacrifié en rejoignant Villarreal afin de sauver l’OL. Alexandre Lacazette, son ancien capitaine chez les Gones, a été interrogé sur ce sujet.

Mercato : Georges Mikautadze revient sur son départ de l’OL

Dans une interview accordée au Canal Football Club, Georges Mikautadze est revenu sur son départ de l’OL dans les derniers instants du mercato estival. Pris entre les griffes de la DNCG, l’Olympique Lyonnais était contraint de réaliser une grosse vente afin de se sortir de problème. Face au refus de Malick Fofana de changer d’air durant l’été, l’attaquant géorgien a fait le choix de partir pour sauver son club de coeur.

D’après le journal L’Équipe, Georges Mikautadze, vendu à Villarreal pour 36 millions d’euros bonus compris, n’avait aucune intention de partir, mais a accepté ce sacrifice pour permettre à l’OL de rester dans les clous de la DNCG.

À voir

OM : Une opportunité de frapper fort face au PSG

Lisez aussi : Mercato OL : Révélation choquante de Georges Mikautadze !

« Il reste quatre, cinq jours de mercato. On savait qu’il y avait une vente qui devait être faite. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal. Ça s’est passé assez rapidement. Un sacrifice ? Oui, on peut dire ça. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime », a déclaré l’ancien buteur du FC Metz qui disputera la Ligue des Champions cette saison avec le sous-marin jaune. Un geste hautement salué par Alexandre Lacazette.

Alexandre Lacazette salue le sacrifice de Mikautadze

Alexandre Lacazette, parti libre à Neom en Arabie Saoudite, n’a pas caché sa frustration devant le départ de Georges Mikautadze de l’OL. L’avant-centre de 34 ans, qui voyait en Mikautadze son successeur naturel, a révélé à beIN Sports que le compatriote de Khvicha Kvaratskhelia lui avait adressé un message avant le match contre le RC Lens, l’encourageant à écrire son histoire avec l’Olympique Lyonnais. Touché par ce geste, Lacazette a ensuite salué la décision courageuse du natif de Lyon.

Lisez aussi : Mercato OL : Georges Mikautadze justifie son départ de Lyon

À voir

OM – PSG: Les compos tombent, Luis Campos tranche en attaque

« Accepter de partir pour sauver le club… J’espère qu’il fera de belles choses à Villarreal et qu’il pourra revenir à Lyon dans le futur », a notamment indiqué Lacazette dans les colonnes de L’Équipe.