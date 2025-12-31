Mercato PSG : Négociation en cours, un milieu va signer !

La direction du PSG se penche sur un autre dossier prioritaire. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz pourrait parapher un nouveau bail.

Mercato : le PSG accélère pour Fabian Ruiz

Auteur de performances remarquées ces derniers mois, Fabian Ruiz pourrait bientôt prolonger son aventure avec le PSG. Les dirigeants parisiens ont décidé de passer à l’action pour sécuriser l’Espagnol. Depuis la saison dernière, l’ancien Napolitain a retrouvé un niveau éclatant. Le meneur de jeu espagnol a mis tout le monde d’accord suite à ses performances XXL. Il a été l’un des guerriers de Luis Enrique la saison dernière. Il formait un trio de fer au milieu avec Joao Neves et Vitinha.

Sous Enrique, il est devenu un titulaire indiscutable. Selon Sport Mediaset, les pensionnaires du Parc des Princes ont voulu blinder Fabian Ruiz. Les deux camps sont en pleine discussion en vue d’une prolongation. Son contrat actuel court jusqu’en 2027, mais plusieurs clubs européens seraient également intéressés, ce qui pousse le PSG à anticiper.

Heureux à Paris, Fabian Ruiz devrait accepter les conditions proposées, malgré quelques ajustements possibles sur le salaire. À moins d’un retournement de situation, il poursuivra son parcours dans la capitale pour plusieurs saisons, objectif partagé par le club et le joueur.

