OL Ligue 1 : Lyon diminué face à Angers, la compo

L’OL est privé de trois joueurs, qui étaient titulaires à Rennes face à Angers SCO, vendredi en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Il est donc contraint de revoir ses plans.

L’OL sans Descamps, Abner et Morton contre Angers

L’OL affronte Angers SCO au Groupama Stadium, vendredi (20h45). L’OL à cœur de rebondir devant ses supporters, après sa défaite frustrante contre le Stade Rennais au Roazhon Park. En tout cas, l’équipe de Paulo Fonseca aura besoin du soutien de son public, car elle est diminuée. Exclu à Rennes, Tyler Morton est forfait pour cette rencontre.

Touché au poignet, Rémy Descamps est aussi indisponible. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a également confirmé l’absence de Vinicius Abner. Il s’est blessé à l’entraînement mercredi et est indisponible. Les absences du milieu défensif anglais, du gardien de but français et de l’arrière latéral gauche brésilien handicapent forcément l’équipe des Gones, car ils étaient tous titulaires face au SRFC.

OL-Angers SCO : Greif et Tagliafico titulaires

Pour remplacer Rémy Descamps, Paulo Fonseca a fait appel à Dominik Greif, le portier recruté à Majorque cet été. Il va faire sa première apparition sous le maillot de l’Olympique Lyonnais face au SCO, comme annoncé en conférence de presse d’avant-match. Rentré de sélection tardivement et resté sur le banc de touche à Rennes, Nicolas Tagliafico pendra la place de Vinicius Abner.

L’entraîneur de l’OL a élargi son groupe à deux joueurs de la réserve, qui flirtent avec l’équipe professionnelle : Alejandro Gomes Rodriguez (avant-centre) et Téo Barisic (arrière droit). Cependant, il est probable que Paulo Fonseca lance la recrue Martin Satriano en pointe de l’attaque.

La compo probable de l’OL contre le SCO :

Gardien de but : D. Greif

Défenseurs : N. Tagliafico, M. Niakhaté, C. Mata, A. Maitland-Niles

Milieux de terrain : K. Merah, C. Tolisso, T. Tessmann

Attaquants : A. Karabec, M. Satriano, M. Fofana

Remplaçants : L. Diarra, Y. Konan, T. Barisic, R. Kluivert, De Carvalho, P. Sulc, R. Ghezzal, E. Molebe, A. Moreira, G. Rodriguez