Mercato : Le PSG vise une signature audacieuse à l’Atlético

Le prochain mercato hivernal est encore loin, mais les rumeurs enflent déjà autour du PSG. Aux dernières nouvelles, Luis Enrique en pincerait pour un crack de l’Atlético Madrid.

Mercato : Luis Enrique rêve d’une pépite de l’Atlético au PSG

Toujours en quête de jeunes talents pour sécuriser l’avenir du Paris Saint-Germain, Luis Campos et Luis Enrique pourraient lancer une offensive pour déloger un milieu de terrain espagnol dans les mois à venir. Selon les informations de la presse ibérique, le PSG aurait les yeux rivés vers l’effectif de l’Atlético Madrid pour renforcer son effectif.

En effet, le site Fichajes rapporte que l’entraîneur parisien serait très fan de Pablo Barrios. Pièce maîtresse de Diego Simeone à l’Atlético Madrid, le joueur de 22 ans serait ainsi la priorité de Luis Enrique dans l’optique de la saison prochaine.

L’ancien coach du Barça apprécie particulièrement le profil du joueur, à la fois physique (1m81) et très doué techniquement. Titulaire contre Liverpool en Ligue des Champions et lors des cinq premiers matches de Liga, Pablo Barrios ne sera toutefois pas facile à arracher des mains des Colchoneros.

Pablo Barrios évalué à 100M€

Après Désiré Doué et Joao Neves, un autre jeune talent pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les mois à venir, possiblement lors du mercato de l’été 2026. Toutefois, Luis Enrique devra se montrer très convaincant afin de convaincre l’Atlético Madrid de laisser partir Pablo Barrios. L’international espagnol, qui compte une sélection avec la Roja, a prolongé en mai dernier jusqu’en 2030 en faveur des Colchoneros.

El PSG sigue muy de cerca a una estrella joven del Atlético de Madrid.https://t.co/Z5SrOWdFFc — Fichajes.net (@fichajesnet) September 22, 2025

Pour le recruter, le Paris Saint-Germain n’aura donc pas d’autre solution que de lever sa clause libératoire, soit 100 millions d’euros. Et la presse espagnole indique que pour l’instant, les dirigeants du club madrilène sont confiants à l’idée de conserver leur joyau encore au moins une saison supplémentaire.