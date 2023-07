À l’instar de l’attaquant Kylian Mbappé, une autre star du PSG pourrait également quitter les rangs des Rouge et Bleu lors de ce mercato estival.

Mercato PSG : Marco Verratti prêt à changer d’air cet été ?

Si la décision de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat, qui expire en juin 2024, anime en ce moment l’actualité du Paris Saint-Germain, une autre star des Rouge et Bleu envisagerait elle aussi de mettre les voiles durant ce mercato estival. En effet, selon les informations relayées par le média Sports Zone, Marco Verratti ne serait pas forcément opposé à un départ cet été. Arrivé incognito à l’été en provenance de Delfino Pescara, le milieu de terrain italien rêverait de découvrir autre chose après onze années passées en Ligue 1. Et cela tombe bien puisque l’Atlético Madrid serait très intéressé par ses services.

Diego Simeone veut Marco Verratti pour remplacer Koke

En effet, d’après les informations du quotidien espagnol Marca, l’entraîneur des Colchoneros penserait sérieusement à Marco Verratti pour renforcer son milieu de terrain, qui pourrait perdre Koke, dont le contrat expire dans un an. À long terme, le jeune Pablo Barrios (20 ans) est appelé à s'imposer dans le onze de l’Atlético Madrid, mais pour le court et moyen terme, Diego Simeone aimerait avoir un nouveau joueur d’expérience à ce poste et ferait de Verratti sa priorité pour cet été.

Le média Sports Zone confirme l’intérêt du club espagnol pour l’international italien pour lequel les dirigeants madrilènes se seraient déjà rapprochés de leurs homologues de Paris pour se renseigner sur sa situation. Alors que le joueur du PSG plairait à Diego Simeone, des renseignements auraient donc été pris par les Colchoneros.

Pour autant, la source francilienne assure qu’aucun montant n’a été évoqué dans ce dossier. Cependant, lors des discussions avec Manchester City, Luis Campos avait annoncé que si Marco Verratti devait quitter les rangs du PSG cet été, il aurait la même valeur que Bernardo Silva, soit 80 millions d’euros.