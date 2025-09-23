OL : Défaite de Lyon à Rennes, Tyler Morton passe aux aveux

Expulsé lors du match de l’OL contre le Stade Rennais, Tyler Morton regrette énormément son geste, qui a conduit à la défaite de Lyon à Rennes.

SRFC-OL : Morton exclu, Lyon chute à 10 contre 11

L’OL s’était incliné à Rennes (3-1), dans les dernières minutes du match contre le Stade Rennais, lors de la 4e journée de Ligue 1. Cette défaite avait été consécutive à l’exclusion de Tyler Morton à la 75e minute. Alors que l’équipe de Lyon menait (0-1), elle avait concédé trois buts, dont deux dans le temps additionnel (80e, 90e +2 et 90e +3), à 10 contre 11.

Suspendu pour le match suivant de l’Olympique Lyonnais, face à Angers SCO (1-0), le milieu de terrain anglais regrette encore le carton rouge écopé. « Exclusion ou non, c’est difficile à dire, mais j’aurais dû être plus intelligent dans mon tacle », a-t-il confié, dans une interview dans Le Progrès.

Tyler Morton regrette son tacle « très anglais »

Le joueur recruté cet été a promis ensuite d’éviter ce genre de ‘’faute grossière’’ qui pénaliserait son équipe. « Je vais m’améliorer et je m’excuse de mon geste auprès des supporters et de mes partenaires. Je dois m’habituer à ce championnat, comprendre les arbitres et savoir ce qu’on peut faire et ne pas faire. J’ai fait, comme on dit, un tacle très anglais », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Tyler Morton a été transféré de Liverpool à 10 millions d’euros en août 2025. Il s’est engagé avec l’OL jusqu’en juin 2030. Il était titulaire lors des 4 journées de Ligue 1 disputées.