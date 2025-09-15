L’OL se prend une vraie claque face au Stade Rennais

Le choc de la 4e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’OL a tourné à la débâcle pour Lyon, battu 3-1 par un SRFC renversant. Réduits à dix, les Gones ont subi la loi d’un Kader Meïté intenable.

Stade Rennais – OL : Lyon démarre fort, mais s’effondre

Tout avait pourtant bien commencé pour l’OL. Corentin Tolisso avait ouvert le score d’une tête rageuse après un superbe mouvement collectif (14e). Serein et appliqué, Lyon semblait avoir pris le contrôle. Mais une erreur grossière entre Ainsley Maitland-Niles et son gardien Rémy Descamps avait offert l’égalisation à Estéban Lepaul (30e). Premier accroc d’une soirée qui allait virer au cauchemar.

Malgré quelques éclairs de Khalis Merah, les Lyonnais avaient manqué de réalisme. Brice Samba, impeccable dans ses cages, avait repoussé toutes les velléités. À la pause, rien n’était perdu, mais le doute s’était installé dans les rangs rhodaniens.

Le SRFC punit un OL à dix

Au retour des vestiaires, le Stade Rennais avait haussé le ton. Le tournant du match survenait à la 75e minute : Tyler Morton, coupable d’une faute grossière sur Kader Meïté, est logiquement expulsé. Dès lors, l’OL sombreait, incapable de résister aux vagues bretonnes. Anthony Rouault égalise sur corner (80e), en profitant d’un cafouillage lyonnais.

Puis Kader Meïté, en véritable bourreau, inscrit un doublé express dans le temps additionnel (90e+3, 90e+5). Rennais réalistes, Lyonnais impuissants : la différence fut abyssale. Ce revers est plus qu’une défaite pour l’OL : c’est une piqûre de rappel. À force d’erreurs défensives et de nervosité, les Gones ont payé le prix fort. Rennes, porté par un Meïté incandescent, confirme qu’il faudra compter sur lui cette saison.