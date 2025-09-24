Incroyable ! Le PSG prêt à laisser partir Ousmane Dembélé ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé pourrait ne pas s’éterniser au PSG. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour l’attaquant français. Explications.

Après le Ballon d’Or, les offres pour Ousmane Dembélé

Après une saison 2024-2025 pleine avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, auteur de 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues, a remporté le Ballon d’Or 2025. L’attaquant parisien n’a laissé aucune chance à Lamine Yamal, le prodige du Barça, son plus grand concurrent pour la consécration. Contrairement aux rumeurs circulant avant la remise du Graal, Dembélé a fait presque l’unanimité auprès des votants.

« Nous aurons le détail des votes et des points samedi, dans France Football. Aucun chiffre n’est sorti pour le moment, mais Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, affirme que Dembélé s’est imposé très largement, quel que soit le continent. Il n’y a pas eu de match avec Lamine Yamal », a expliqué le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.

À voir

Après Amiens, l’ASSE se tourne immédiatement vers Guingamp

Une consécration qui devrait valoir à l’ancien milieu offensif du Barça de recevoir de nombreuses offres pour des collaborations commerciales. « Il va forcément crouler sous les propositions et va sans doute pouvoir renégocier avec son équipementier, Adidas. Son agent va s’occuper de cela », a expliqué le journaliste français. Mais ce n’est pas tout pour Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé attendu au tournant par Luis Enrique

Arrivé à l’été 2023, Ousmane Dembélé est désormais un véritable cadre au sein de l’effectif du Paris SG. Encore plus depuis son sacre au Ballon d’Or 2025. Pour autant, Laurent Perrin pense que le natif de Vernon ne bénéficiera d’aucun traitement de faveur de la part de Luis Enrique et Luis Campos pour la suite de sa carrière à Paris.

« Pour sa carrière, rien ne va changer pour le moment. Le Paris SG ne va pas changer d’attitude pour ce Ballon d’or. Dembélé est sous contrat jusqu’en 2028 et il a 28 ans. Connaissant Luis Enrique et Luis Campos, il n’y aura pas de passe-droit : il prolongera s’il reste au top », a ajouté le journaliste du quotidien régional.