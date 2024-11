Mercato : offre de 200M€ du PSG pour Lamine Yamal, le Barça confirme !

Enric Masip, conseiller présidentiel du FC Barcelone, confirme que le PSG a proposé 200 millions d’euros, au mercato estival, pour recruter Lamine Yamal, la pépite de La Masia. Alors que cette information de Mundo Deportivo, passait jusque-là pour une rumeur de plus sur le marché des transferts, le haut dirigeant du Barça l’a confirmé dans une interview d’El Chiringuito.

Mercato : Le PSG a proposé 200M€ au FC Barcelone pour Lamine Yamal !

Âgé de seulement 17 ans, Lamine Yamal est en train de devenir l’un des joueurs les plus influents du football mondial. Enric Masip n’a pas tari d’éloges à son sujet : “À son âge, il est déjà l’un des footballeurs les plus décisifs au monde”. Le FC Barcelone voit en lui un futur leader sur le terrain, capable de marquer une génération entière, à l’image d’un certain Lionel Messi.

Le Barça traverse actuellement une phase de reconstruction et ne peut se permettre de perdre un joueur de la trempe de Lamine Yamal. Cette décision ferme de refuser l’offre mirobolante du Paris SG démontre la volonté du club de bâtir son avenir autour de ce talent hors norme.

Mercato : Le PSG en quête du remplaçant de Mbappé

À l’approche du départ imminent de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG s’était activé pour trouver une nouvelle star capable de prendre la relève. Le Paris SG mise sur de jeunes prodiges pour conserver son statut parmi l’élite européenne sur la durée. Cette offensive sur Lamine Yamal du Paris SG n’a pas été qu’une imagination des moulins à rumeurs, mais bien une information confirmé aujourd’hui par le FC Barcelone.

🚨 Masip confirma la oferta que avanzó MD: "El PSG quiso llevarse a Lamine Yamal"https://t.co/3lwOdH7ZYG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 19, 2024

Enric Masip a déclaré à ce propos : « Le président a déjà dit qu’il avait une offre de 200 millions qu’il avait rejetée et qu’il n’avait jamais envisagé de l’accepter ; elle était française… » Lorsqu’on sait que le Paris Saint-Germain est le seul club français capable de telles folies, la sortie du conseiller du président de l’écurie catalane confirme ce qui était déjà bien répandue dans le paysage foot, à savoir que le jeune Lamine Yamal plaisait aux dirigeants du PSG.

Malgré l’offre astronomique, le club de la capitale va devoir poursuivre ailleurs ses efforts pour trouver le remplaçant de Kylian Mbappé.