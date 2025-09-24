Ligue Europa : L’OL parmi les favoris pour le dernier carré

L’OL entame la Ligue Europa, jeudi, face au FC Utrecht. Avant cette première journée, Opta a évalué les chances de Lyon d’arriver en finale, voire remporter le trophée continental.

Ligue Europa : Un tirage au sort abordable pour l’OL

L’OL repart à la conquête du trophée de la Ligue Europa, après son échec face à Manchester United en quarts de finale la saison dernière. L’équipe de Lyon entame la compétition contre le FC Utrecht, jeudi (21h) au stade Galgenwaard. Le club rhodanien affrontera ensuite le RB Salzbourg, le FC Bâle, le Betis Séville, le Maccabi Tel-Aviv, Go Ahead Eagles, Young Boys de Berne et PAOK Salonique.

A priori, l’Olympique Lyonnais bénéficie d’un tirage au sort relativement clément pour la phase de qualification. Néanmoins, il devrait batailler pour se hisser parmi les 8 premiers au classement général des 36 clubs engagés, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale. Si l’équipe de Paulo Fonseca finit entre la 9e et la 24e place, elle passera par les barrages (ou play-off), avant de rejoindre le tour suivant. Si elle est classée après les 24 premiers, elle sera éliminée directement.

L’Oympique Lyonnais dans le Top 5 des favoris de la C3

Le spécialiste des données et statistiques a dévoilé des prédictions sur la participation de l’OL à la C3. Il indique que l’Olympique Lyonnais figure dans le Top 5 des favoris de la compétition, derrière Aston Villa, l’AS Rome, Nottingham Forest et le LOSC. Le média britannique estime que Lyon bénéficie de 62,80 % de chances de qualification pour la phase à élimination directe. L’estimation pour d’atteindre les quarts de finale est de 51,6 % et les chances d’accéder en demi-finale est de 26,8 %.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: 2025-26 Predictions 📈



Who will win the 2025-26 UEFA Europa League?



With the competition starting tomorrow, we've got the latest results from the 10,000 pre-season Opta supercomputer simulations.



Click below to find out more. ⬇️ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 23, 2025

Lyon a 6,7 % de chances de remporter la Ligue Europa

Mieux, la source évalue la probabilité de l’OL d’aller jusqu’en finale à 14,4 %, et à 6,7 % de chances de remporter son premier titre de Ligue Europa. Cependant, la balle est maintenant dans le camp de Paulo Fonseca et son équipe. C’est à eux de jouer pour que ces prédictions ou probabilités deviennent une réalité.