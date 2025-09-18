OL : Paulo Fonseca a trouvé son attaquant de pointe !

Le technicien de l’OL, Paulo Fonseca va miser sur un vrai avant-centre pour le choc face à Angers SCO en Ligue 1.

OL : Paulo Fonseca prépare une surprise au SC Angers !

L’OL se prépare à affronter Angers. Après le départ de Mikautadze, le technicien lyonnais, Paulo Fonseca annonce l’utilisation d’un vrai numéro 9. Devant la presse, l’entraîneur a d’abord confirmé l’absence de Rémy Descamps. En conséquence, Dominik Greif débutera dans les cages. Fonseca a indiqué qu’il lui fait confiance. Gardien expérimenté, plus mature aujourd’hui, il sait communiquer et s’imposer. Rapide, réactif, il a progressé techniquement.

Ensuite, Fonseca a recentré son discours sur l’attaque. L’OL, selon lui, doit évoluer avec un vrai avant-centre. Martin Satriano, arrivé en toute fin de mercato, incarne cette option. Le coach précise qu’il n’est peut-être pas prêt pour 90 minutes, mais son profil est indispensable. Contre Angers, une équipe souvent repliée, compacte, il faudra une présence physique dans la surface.

Satriano peut répondre à cette attente, tout comme Alejandro ou Enzo. En revanche, Sulc ne correspond pas à ce rôle : il n’est pas un attaquant de surface. « Nous avons besoin de jouer avec un attaquant. Martin est prêt à aider, peut-être pas pour tout le match, mais je comprends que les conditions ne soient pas parfaites (…) L’équipe d’Angers joue beaucoup en bloc bas et adopte un style différent. Nous avons besoin d’une présence dans la surface et nous avons la possibilité d’aligner Martin, Alejandro ou Enzo. Pour Sulc, c’est plus difficile, ce n’est pas un attaquant destiné à jouer dans la surface. », a expliqué le coach lyonnais.

En clair, l’OL cherche du réalisme et du poids offensif. Vendredi soir, face au SCO Angers, le club veut du sang neuf pour frapper enfin avec efficacité.