Mercato : l’OL veut frapper un gros coup en Belgique !

La direction de l’OL dégote une pépite en Belgique en vue du prochain mercato estival. L’OM et d’autres clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Lyon avance bien. Paulo Fonseca dirige, l’équipe répond. Les résultats placent l’OL en haut du tableau à égalité de points avec l’AS Monaco et le PSG. Pourtant, une question demeure : l’effectif est-il assez profond ? Les dirigeants, sans gros moyens, cherchent des renforts utiles, abordables. Une piste s’ouvre en Belgique, avec un jeune talent qui attire les regards.

Selon Jeunes Footeux, Lyon vise Mario Stroeykens. Anderlecht l’a formé, mais son contrat se termine en juin. À 20 ans seulement, il peut partir libre. Une aubaine pour l’OL, qui veut miser sur de jeunes joueurs capables de s’imposer vite. Stroeykens séduit : polyvalent, bonne vision, profil d’avenir. Mais les Gones doivent vite réussir ce joli coup, car d’autres clubs se positionnent.

Lyon n’est pas seul. L’OM surveille aussi le dossier. Trois clubs européens se mêlent à la bataille : Milan, Porto, Braga. Convaincre Stroeykens ne sera pas simple. La situation rappelle un précédent : Malick Fofana, lui aussi venu de Belgique. Aujourd’hui, il brille sous le maillot lyonnais. L’OL espère rééditer ce succès. Stroeykens pourrait se laisser tenter par la Ligue 1 et par l’idée d’un club en reconstruction. Mais un détail compte : son compatriote Fofana pourrait bientôt quitter Lyon. Le club attend une belle vente, et Stroeykens risquerait de ne pas croiser longtemps son compatriote.

