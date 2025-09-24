Inter Miami : Messi et son père se prennent un gros tacle

Ancien joueur en Major League Soccer (MLS), Mateusz Klich a envoyé un tacle glissé à Lionel Messi et son père, au sujet de leur forte influence à l’Inter Miami.

Inter Miami de Messi : Klich évoque « un désastre » au niveau organisationnel

Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami en juillet 2023, en provenance du Paris Saint-Germain où il a passé deux saisons mitigées. Il s’est lié au club de Floride jusqu’en décembre 2025. En 76 matchs disputés avec ‘’Les Hérons’’, la star mondiale du football a marqué 64 buts et délivré 31 passes décisives.

Capitaine du club de Major League Soccer, le joueur de 38 ans est le leader dans le vestiaire et le patron sur le terrain. Il a l’entière confiance de son entraîneur Javier Mascherano, par ailleurs son compatriote Argentin, ainsi que du propriétaire du club, David Beckham.

Mais selon les confidences de Mateusz Klich (35 ans), ancien joueur de DC United de Washington (2024-2025) et d’Atlanta United FC (2025), Lionel Messi et son père se comportent comme les vrais propriétaires de l’Inter Miami.

« C’est le père de Messi qui dirige le club. Tout le monde parle espagnol et rien ne peut se faire sans leur consentement », a -t-il dénoncé, avant d’enfoncer le clou en pointant la gestion du club : « C’est un désastre. Les gens partent, des entraîneurs et des kinésithérapeutes aussi. Au niveau organisationnel, la situation est mauvaise. »

Mateusz Klich : « Je ne recommande pas Miami tant que Lionel Messi est là »

Au-delà de ses critiques, le milieu offensif polonais déconseille la destination Inter Miami aux joueurs désireux de rejoindre une équipe en MLS. « Je ne recommande pas Miami tant que Lionel Messi est là », a-t-il glissé dans l’émission polonaise Foot Truck, dans des propos rapportés par The Daily Mail.

Pour rappel, Mateusz Klich a quitté le championnat Nord-américain de football. Il est retourné dans son pays natal où il s’est engagé avec KS Cracovia, le 13 août 2025. Néanmoins, ses déclarations auront un écho retentissant outre-Atlantique.