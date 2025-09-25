Mercato OM : Gros rebondissement dans le dossier Garcia

Alors qu’il semblait proche d’un départ de l’OM, Ulisses Garcia ne devrait finalement pas rejoindre le FC Nantes. Proposé aux Canaris comme joker, l’international suisse de Marseille ne fait pas partie des priorités du club ligérien.

Mercato OM : Garcia, un latéral en sursis à Marseille

Arrivé avec l’ambition de s’imposer dans la rotation, Ulisses Garcia vit une période compliquée à l’Olympique de Marseille cette saison. Utilisé lors des trois premières journées, avec une titularisation remarquée face au Paris FC (5-2), le latéral gauche n’a plus réapparu dans le groupe depuis.

Lire aussi : Transfert OM : Ulisses Garcia bientôt vendu, décision imminente !

Non inscrit sur la liste des joueurs retenus pour la Ligue des champions, le Suisse de 29 ans semble désormais clairement en marge du projet de Roberto De Zerbi. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Garcia voit ainsi son avenir à l’OM s’écrire en pointillés.

Le FC Nantes ferme la porte au joker marseillais

Le FC Nantes, en quête d’un latéral via son joker, paraissait une porte de sortie crédible. D’après Ouest-France, les Canaris s’étaient penchés sur son profil, l’option étant permise par la réglementation française qui autorise un recrutement supplémentaire en cas de besoin. Mais selon L’Équipe, l’histoire s’arrête là.

À voir

PSG en colère ? La grosse décision de Deschamps tombe

Lire aussi : Coup de théâtre : Le FC Nantes veut recruter un joker à l’OM

Si Ulisses a bel et bien été proposé, les dirigeants nantais n’ont pas l’intention d’avancer dans ce dossier. Le FCN cherche un joueur polyvalent, capable d’évoluer sur les deux côtés de la défense. Garcia, exclusivement gaucher, ne coche pas toutes les cases. Son avenir reste donc suspendu, entre désillusion marseillaise et incertitude sur le marché.