Coup de théâtre : Le FC Nantes veut recruter un joker à l’OM

Mercato OM : Le FC Nantes se renseigne sur Ulisses Garcia

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes depuis le 1er septembre dernier. Mais le président Pablo Longoria peut encore poursuivre le dégraissage de son effectif. L’Olympique de Marseille est en effet susceptible de perdre l’un de ses défenseurs en tant que « joker ». Cette formule permet aux clubs français d’acquérir un joueur en dehors de la période de transfert. A condition que la cible évolue dans le Championnat de France.

C’est ce procédé que compte utiliser le FC Nantes pour s’offrir un joueur de l’OM. Ouest France révèle en effet que les dirigeants nantais se sont récemment auprès de la direction marseillaise concernant la disponibilité d’Ulisses Garcia. Le défenseur suisse est en grande difficulté chez les Olympiens. Malgré le départ de Quentin Merlin à Rennes, il doit se contenter d’un rôle de remplaçant.

Le recrutement d’Emerson Palmieri a scellé son sort à l’OM. La preuve, Ulisses Garcia ne figure pas sur la liste des joueurs retenus pour la Ligue des champions. Une grosse désillusion pour le joueur de 29 ans. Celui-ci pourrait se laisser séduire la perspective de gagner plus de temps au FC Nantes. Sachant que les Canaris ne disposent que d’un seul spécialiste au poste de latéral gauche : Nicolas Cozza.

Peu enclin à quitter l’Olympique de Marseille

Fabien Centonze peut également dépanner à ce poste. Mais une blessure à l’épaule l’a empêché de jouer la moindre minute cette saison. Le FC Nantes voit donc en Ulisses Garcia une solution intéressante pour étoffer son couloir gauche. Toutefois, ce « joker » est d’être un fait accompli. Les exigences financières de l’OM risquent de vite dissuader le FCN.

De plus, le principal concerné ne montre jusqu’ici aucun empressement à quitter Marseille. Il espère convaincre Roberto De Zerbi de lui accorder une nouvelle chance. Le président Waldemar Kita et son équipe devront faire preuve de persuasion pour tenter de finaliser ce deal inattendu.