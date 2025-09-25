© Mercato : Le nez creux de l’ASSE salué sur cet énorme coup

La décision de l’ASSE sur un dossier mercato, Lucas Stassin, est en train de donner raison aux dirigeants. Les Verts ont refusé le transfert de l’attaquant de 20 ans et, d’après les résultats des premiers matchs, cette décision est de loin la meilleure prise par la direction. Jean-Philippe Krasso s’incline face à la clairvoyance des décideurs stéphanois sur ce coup.

Lucas Stassin, le meilleur coup mercato de l’ASSE

Recruté au KVC Westerlo en 2024 et annoncé sur le départ après la relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2, Lucas Stassin a été contraint d’honorer son contrat. Cette décision de la direction du club du Forez s’avère éclairée puisque le joueur brille depuis le début de la saison. Avec 17 buts à son compteur, Sainté fait la course en tête pour la montée en Ligue 1.

Lire aussi : ASSE : Retour en Ligue 1, Lucas Stassin s’en charge

Dans ce total de buts inscrits par l’ASSE, Lucas Stassin est en tête avec 4 réalisations. Il est même carrément le meilleur de l’équipe depuis le début de la saison. Le Belge de 20 ans montre ici les qualités qui avaient justifié son transfert à l’été 2024. Jean-Philippe Krasso, ancien joueur des Verts, aujourd’hui au Paris FC, reconnaît les qualités du joueur.

Jean-Philippe Krasso élogieux envers Stassin

L’attaquant ivoirien, qui n’a inscrit aucun but en Ligue 1 malgré 5 matchs disputés, s’est montré très élogieux envers le Belge. Dans une interview accordée à Top Mercato, il a déclaré : « C’est un joueur avec énormément de qualités. Je comprends pourquoi les dirigeants n’ont pas voulu le vendre.»

À voir

OL : Confessions choc après une grosse bourde

L’Ivoirien poursuit en assurant qu’avec Lucas Stassin, « il va énormément aider le club grâce à ses buts. » Il croit même que les Verts ne feront pas de vieux os en Ligue 2 avec un tel attaquant dans leurs rangs.

Le meilleur coup mercato de l’ASSE est donc d’avoir retenu un joueur qui avait déjà montré de belles choses la saison dernière en Ligue 1, mais qui n’avait pu empêcher la descente en division inférieure.