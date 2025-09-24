ASSE : Retour en Ligue 1, Lucas Stassin s’en charge

Contraint de rester à l’ASSE en Ligue 2, Lucas Stassin est de retour comme le témoignent ses performances. Il est lancé pour ramener le club en Ligue 1.

ASSE : Lucas Stassin déterminé à ramener les Verts en Ligue 1

Lucas Stassin est finalement resté à l’ASSE alors qu’il a été très courtisé en Ligue 1, en Europe et dans le Golfe pendant le mercato d’été. La direction du club stéphanois a repoussé toutes les offres pour le conserver dans son équipe. Selon le témoignage du père de l’avant-centre, il a souffert des nombreuses sollicitations, mais il a fini par se ressaisir pour se concentrer sur la saison 2025-2026 en Ligue 2.

Mieux, le buteur de 20 ans est prêt à tout casser cette saison, selon les confidences de Stéphane Stassin. « Lucas Stassin va tout faire pour finir meilleur buteur de Ligue 2. Mais il n’a vraiment qu’une envie, c’est de remonter en Ligue 1 avec l’AS Saint-Etienne », a-t-il confié au quotidien Le Progrès.

L’attaquant belge offre 3 victoires consécutives à Saint-Etienne

Sur le terrain, le nouveau numéro 9 des Verts est sur la bonne voie. Depuis la fermeture du mercato estival, il est revenu très affutés et décisif. Il a été passeur décisif et buteur lors de la victoire de son équipe à Clermont (1-2). Face au Stade de Reims, il a été auteur d’un doublé, contribuant ainsi au succès de l’ASSE (3-2).

Mardi, Lucas Stassin a offert une troisième victoire consécutive aux Verts en inscrivant l’unique but de la victoire contre Amiens SC en Picardie. Son bilan partiel est dequatre buts et une passe décisive en trois matchs consécutifs.

Stassin prend la tête du classement des buteurs

Malgré les perturbations du début de saison, liées à son avenir incertain pendant le mercato, l’International Espoir Belge a pris la tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 2, en faisant la différence sur les trois derniers matchs du championnat.

Avec 4 réalisations en 6 rencontres disputées, Lucas Stassin devance Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque et Damien Durand du Red Star. Ces derniers totalisent aussi 4 buts, mais en 7 matchs joués.