ASSE : Horneland fait des choix forts, son équipe se dessine

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, semble avoir trouvé son équipe type après 7 journées de championnat. Ses choix forts lors de la victoire contre Amiens SC l’indiquent.

ASSE : Reconstruction de l’équipe avec les recrues

L’ASSE a levé les options d’achat d’Irvin Cardona en attaque et Maxime Bernauer en défense. Elle a également recruté un défenseur central (Chico Lamba), quatre arrières latéraux (Joao Ferreira, Ebenezer Annan, Lassana Traoré et Strahinja Stojkovic), un milieu de terrain (Mahmoud Jaber) et un avant-centre (Joshua Duffus). Avec ces arrivées en renfort, cet été, Eirik Horneland a dû reconstruire son équipe pour la Ligue 2.

Stassin, Boakye et Davitashvili préférés sur la ligne d’attaque

Après 7 journées de championnat, une équipe type se dégage à l’AS Saint-Etienne, surtout après la victoire à Amiens. L’entraîneur des Verts a fait des choix forts en attaque, qui dévoilent ses hommes. Il avait aligné le trio offensif Augustine Boakye – Lucas Stassin – Zuriko Davitashvili. Même pendant les moments de flottement de son équipe, il a gardé la confiance à cette ligne d’attaque.

Stassin a fini par trouver le chemin des filets à la 78e minute et Boakye n’a cédé sa place qu’à la 89e minute à Ben Old. « Je réfléchissais à faire des changements en attaque, mais j’avais le sentiment qu’avec Davitashvili, Stassin et Boakye, il allait se passer quelque chose. Je voulais les laisser plus longtemps sur la pelouse plutôt que de faire entrer des nouveaux joueurs, qui auraient dû trouver le rythme de ce match. Et finalement, j’ai décidé de ne pas le faire », a expliqué Eirik Horneland.

Après plusieurs minutes d’échauffement, Irvin Cardona et Joshua Duffus, qui auraient dû entrer en jeu à Amiens, étaient restés sur le banc de touche. Ils sont clairement les deuxièmes choix offensifs, avec Ben Old ou encore le jeune Djylian N’Guessan, parti en sélection de France U20.

Le trio Tardieu – Jaber – Moueffek s’installe au milieu

Au milieu, les choix du technicien norvégien se précisent aussi. Florian Tardieu, Mahmoud Jaber et Aïmen Moueffek sont clairement les premiers choix. Igor Miladinovic et Nadir El Jamali ont dépanné dans l’entrejeu en l’absence de Moueffek et Luan Gadegbeku, mais ils ne sont pas les priorités du coach. Ils seront plutôt dans la rotation.

Bernauer, Lamba, Nadé, Annan et Ferreira : 5 pour 4 places en défense

En défense, il y a encore une incertitude, notamment dans l’axe où Maxime Bernauer, Chico Lamba et Mickaël Nadé sont à la lutte pour deux places. Horneland les a tous alignés lors des 4 derniers matchs. Ces trois arrières centraux ont été associés à Ebenezer Annan ou Joao Ferreira en position latérale. Au poste de gardien de but, c’est indiscutablement Gautier Larsonneur le numéro 1 et capitaine.