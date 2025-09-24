ASSE : La réaction mesurée de Horneland après Amiens

L’ASSE a enchaîné un troisième succès consécutif en s’imposant à Amiens (0-1). Si la victoire est précieuse, Eirik Horneland a préféré insister sur la difficulté du combat plutôt que sur la beauté du jeu. Le technicien norvégien a livré une analyse lucide et sans excès.

Amiens SC – ASSE : Une victoire dans la douleur, assumée par Horneland

L’ASSE continue sa marche en avant. En allant chercher un succès étriqué mais capital sur la pelouse de l’Amiens SC (0-1), les Verts confirment leur solidité en ce début de saison. Pourtant, le scénario n’a pas été de tout repos. « C’était un match difficile. Amiens nous a offert un beau combat. Sur les 20 premières minutes, Amiens a été la meilleure équipe et de loin. Ensuite on est mieux entré dans le match avec plus d’initiatives », a reconnu Eirik Horneland en conférence de presse.

Lire aussi : Amiens-ASSE (0-1) : Les Verts restent leaders et invaincus

Le Norvégien n’a pas cherché à embellir la prestation de ses hommes, pointant même une certaine fatigue. « Après le match de samedi, celui-ci est peut-être arrivé trop vite, on n’avait peut-être pas complètement récupéré. Plus le match avançait, plus on a pu se ressaisir avec plus de contrôle. C’était un match dur », confie-t-il. Pragmatique, Horneland a salué la résilience de ses joueurs, mais aussi le mérite de l’adversaire : « Je tire mon chapeau à cette équipe d’Amiens qui nous a opposé une bonne résistance. »

Horneland refuse de faire la fine bouche

Pour l’entraîneur stéphanois, pas question de bouder son plaisir malgré les approximations techniques. « Je ne suis pas agacé par le niveau technique de l’équipe, je savais que ce serait difficile. On n’avait que deux jours pour se reposer, Amiens en a eu un de plus. Je trouve qu’on n’a pas joué de manière efficace, c’est un fait, mais on a fait assez pour l’emporter », assure-t-il.

À voir

Barça : Encore un énorme coup dur pour les Catalans

Lire aussi : ASSE : Une annonce officielle tombe pour Saint-Étienne

Le coach scandinave a rappelé que l’adversaire avait de solides arguments : « Amiens a joué son propre match. Ils ont eu de vraies belles situations avec de bons mouvements, ils étaient cinquièmes avant le match, ils ont montré pourquoi ils étaient là. » Entre lucidité et reconnaissance, Horneland s’attache à maintenir ses hommes dans une dynamique positive, sans céder à l’euphorie. Une manière de garder les pieds sur terre alors que l’ASSE trace son chemin dans cette Ligue 2 exigeante.