Mercato PSG : Campos fixé sur le tarif pour Franculino Dju !

Susceptible d’attirer un attaquant supplémentaire lors du prochain mercato hivernal, le PSG suivrait avec attention la piste menant à Franculino Dju, l’avant-centre du FC Midtjylland. Mais Luis Campos va devoir mettre la main à la poche.

Conscient que son effectif est un peu court dans le secteur offensif, notamment avec les blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain envisagerait de recruter un attaquant supplémentaire lors du mercato hivernal. Luis Campos espère même boucler la signature de Franculino Dju, évoluant au FC Midtjylland, selon des informations révélées par Transfert Radar.

Le conseiller sportif parisien aurait déjà envoyé plusieurs observateurs pour surveiller les performances du natif de Bissau. À seulement 21 ans, Franculino Dju ne cesse de monter en puissance depuis plusieurs saisons.

L’international bissau-guinéen, formé au Benfica Lisbonne avant de rejoindre Midtjylland en 2023, affiche des statistiques impressionnantes avec 9 buts et 3 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison. De quoi pousser le Paris Saint-Germain à déclencher une offre dans les mois à venir ?

Le Paris SG prêt à miser plus de 30M€ pour Franculino Dju ?

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Franculino Dju a prouvé sa régularité avec 42 buts en 89 matchs depuis son arrivée au Danemark. Sa valeur marchande est estimée à 13 millions d’euros par Transfermarkt, mais les dirigeants de Midtjylland réclameraient plus de 30 millions d’euros pour laisser partir leur buteur.

En effet, un club français, dont l’identité n’a pas fuité, aurait formulé une offre de 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus pour s’attacher les services de Franculino Dju, soit un total de 30 millions d’euros. Mais l’offre aurait été refusée par le club danois.

Le Bayern Munich s’était également positionné avec une offre de prêt payant en fin de mercato estival. Ce fort intérêt témoigne de l’énorme potentiel du buteur de Midtjylland. Le PSG sait donc ce qui l’attend dans ce dossier.