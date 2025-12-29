Mercato ASSE : Stassin ou Davitashvili, un choix se dégage

Qui de Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili l’ASSE devrait-elle transférer pendant ce mercato d’hiver, en cas d’offres intéressantes ?

ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili annoncés sur le départ cet hiver

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux joueurs les plus décisifs de l’ASSE la saison dernière, n’avaient pas réussi à maintenir leur équipe en Ligue 1. Après la relégation, ils voulaient même quitter le club parce que ne voulant pas jouer en Ligue 2. Ils avaient des propositions en Ligue 1 comme à l’étranger. Mais la Direction des Verts leur a fermé la porte de sortie. L’avant-centre belge et l’ailier géorgien ont ainsi été contraints de rester à Saint-Etienne.

À l’approche du mercato hivernal, leurs noms circulent parmi les joueurs sur le départ. Selon Romain Molina, les décideurs de Kilmer Sports Ventures pourraient laisser filer l’un des deux attaquants en janvier, en cas de propositions conséquentes.

L’ASSE prête à transférer Stassin en cas de bonne offre

De l’avis du journaliste indépendant, il serait préférable de transférer Lucas Stassin. « L’été dernier déjà, je m’étais positionné pour un transfert de Lucas Stassin. Mon avis n’a pas changé », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par But Football Club.

« Le Belge veut partir, son père ne s’en cache pas. Et il n’a pas joué à son niveau ces six derniers mois. […]. J’ai du mal à voir en lui un joueur indispensable, surtout que c’est avec Joshua Duffus en pointe que l’ASSE a obtenu ses meilleurs résultats. En cas de bonne offre, je pense donc que Kilmer Sports devrait appuyer sur le bouton […] », a-t-il justifié.

Vendre Davitashvili serait une grosse perte, selon Molina

Actuel meilleur buteur des Verts, avec 8 buts marqués en 17 journées de Ligue 2, Zuriko Davitashvili devrait donc rester à l’ASSE cet hiver, selon le confrère.

« Davitashvili n’a jamais fait de vagues. Et il a bien fini, il est le meilleur buteur des Verts. Difficile de trouver un ailier qui marque autant. En plus, le Géorgien a fait part, il y a une dizaine de jours, de son envie de rester, d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je ne comprendrais donc pas que KSV se sépare de lui. Ce ne serait pas du tout en accord avec ses ambitions et ce serait une grosse perte. Alors que Stassin, vu son rendement et son état d’esprit… », a soutenu Romain Molina.

Rappelons que Lucas Stassin a inscrit seulement 4 buts en 14 matchs disputés en Ligue 2, lors de la première moitié de la saison.

