Mercato OM : Une offre surprise arrive pour Amine Gouiri

Alors qu’Amine Gouiri s’apprête à faire son retour en compétition, l’OM fait face à un dilemme inattendu. Galatasaray mise gros pour son transfert.

Amine Gouiri est éloigné des terrains depuis plusieurs mois en raison d’une opération de l’épaule. Depuis lors, l’international algérien voit son équipe briller sans lui. Mason Greenwood, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, sans oublier le jeune Robinio Vaz brillent au sein de l’attaque phocéenne.

Si bien que la direction de l’OM ne prévoit pas de recruter un nouvel avant-centre cet hiver pour le remplacer. Amine Gouiri est de son côté engagé dans une course contre la montre. Son objectif est clair : retrouver rapidement une place de titulaire en vue de sécuriser son avenir en sélection nationale pour la Coupe du Monde 2026.

Son ambition pourrait se heurter à la nouvelle dynamique installée sur le front de l’attaque de l’OM. Roberto De Zerbi a privilégié d’autres options offensives durant sa convalescence. L’entraîneur phocéen pourrait maintenir ce choix en seconde partie de saison. Cette situation d’incertitude attire les convoitises, notamment en Turquie.

25 millions d’euros pour son transfert

Le média Fanatik indique en effet que Galatasaray a fait d’Amine Gouiri sa priorité absolue pour pallier le probable départ de Mauro Icardi. L’entraîneur Okan Buruk apprécierait énormément son profil polyvalent. Il voudrait l’avoir sous ses ordres. Ses dirigeants travaillent dans ce sens.

La source nous explique que le club stambouliote serait prêt à formuler une offre de 25 millions d’euros pour convaincre l’OM de lâcher son joueur dès cet hiver. Cette somme conséquente pourrait faire réfléchir les dirigeants olympiens. Les négociations vont sans doute s’intensifier dans les jours à venir.

