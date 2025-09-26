INFO PSG: Luis Enrique soulagé avant le choc contre le Barça

À l’approche d’un déplacement périlleux en Catalogne pour affronter le Barça pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions, l’infirmerie du PSG se vide peu à peu pour le grand bonheur de Luis Enrique. Explications.

PSG : Joao Neves et Bradley Barcola de retour à l’entraînement

À deux jours de la réception de l’AJ Auxerre, samedi soir au Parc des Princes, Luis Enrique pourrait pouvoir compter sur le retour de deux joueurs. Bradley Barcola et Joao Neves, forfaits pour le Classique face à l’Olympique de Marseille, lundi, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers pourraient être rétablis face à l’AJ Auxerre et jouer au moins quelques minutes.

Joao Neves va mieux et a repris la course. Bradley Barcola, lui, s’est entraîné ce jeudi après-midi. Leur retour est espéré, car les hommes de Luis Enrique défieront le FC Barcelone mercredi prochain en Ligue des champions. Touché à la cuisse contre l’Atalanta Bergame, le milieu de terrain portugais a repris l’entraînement avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, selon les informations de RMC Sport.

C’est également le cas du milieu offensif français de 23 ans qui avait déclaré forfait pour le Classique en raison d’une fatigue musculaire. Les deux joueurs pourraient jouer quelques minutes contre les Auxerrois, assure le média sportif. Toujours selon la même source, il y a moins d’optimisme pour Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Les deux attaquants sont d’ores et déjà forfaits contre l’AJA.

Un point sera fait en fin de semaine en ce qui concerne Désiré Doué. « Le staff va décider si Doué peut postuler à une place dans le groupe à Barcelone. Quant à Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse droite, il pourrait revenir seulement autour de la semaine du 20 octobre. Mais rien n’est sûr. Le Ballon d’Or 2025 poursuit son programme de soins », conclut RMC Sport.

Avec ces retours imminents et les autres joueurs encore en soins, le PSG espère retrouver un effectif quasi complet pour les prochaines échéances. Luis Enrique pourra alors compter sur une armada renforcée pour enchaîner Ligue 1 et Ligue des Champions, après la défaite au Vélodrome (1-0).