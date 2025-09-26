Al-Khelaïfi officialise une grosse signature pour le PSG !

Nasser Al-Khelaïfi continue d’avancer dans son projet de développement de la marque PSG, avec notamment un nouveau communiqué pour annoncer un partenariat avec une importante marque.

Le PSG annonce un partenariat avec la marque Stanley 1913

Désigné meilleur club d’Europe de la saison dernière, le Paris Saint-Germain attire beaucoup de marques qui souhaitent s’associer au projet porté par Nasser Al-Khelaïfi. Ces dernières heures, le PSG a ainsi officialisé un partenariat avec Stanley 913, marque lifestyle mondiale, s’associe avec un club de football français, marquant une nouvelle étape dans son ambition de devenir un acteur majeur dans le monde du sport.

« Le Paris Saint-Germain et Stanley 1913 uniront leur expertise au service des athlètes, des fans et de tous les adeptes du bien-être et d’une vie active. Ensemble, ils incarneront une culture d’exigence et d’excellence. Les joueurs de l’équipe première masculine du Paris Saint-Germain intégreront les produits Stanley 1913 dans leur routine sportive – de la préparation à la récupération – en mettant l’accent sur l’hydratation comme facteur clé de la performance », écrit le PSG sur son site officiel.

Le Paris SG et Stanley 1913 associent hydratation, performance et style dans un partenariat pluriannuel illustré par la forte culture parisienne du club. Comme stipulé dans le communiqué, « ce nouveau partenariat réunit deux des marques les plus actives et les plus puissantes au monde, à la croisée du sport et de la culture.

Grâce à cette nouvelle alliance, Stanley 1913 et le Paris Saint-Germain proposeront prochainement une collection dédiée à améliorer le quotidien sportif des joueurs et leurs supporters. Les deux marques s’efforceront également d’offrir des expériences uniques et personnalisées à leurs fortes communautés, qu’elles soient sportives ou lifestyle. »