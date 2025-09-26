PSG : Deux bonnes nouvelles tombent avant Auxerre !

Le technicien du PSG, Luis Enrique enregistre deux retours de poids avant la rencontre face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 et le choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions.

PSG : deux cracks sortent de l’infirmerie

Au PSG, les nouvelles tombent enfin. Bradley Barcola et Joao Neves, absents depuis plusieurs jours, réapparaissent. L’infirmerie se vide peu à peu. Les clichés publiés ce jeudi par le club en témoignent : les deux joueurs participent à l’entraînement collectif. Les images confirment une tendance espérée depuis le début de semaine.

Barcola, gêné physiquement, avait manqué les dernières séances. Neves, lui aussi, souffrait de petits pépins. Tous deux retrouvent du rythme. Et surtout, ils le font sans signes d’alerte. Pas de grimace, pas de frein. Cela suffit pour réveiller l’optimisme au sein du Champion d’Europe.

Faut-il déjà penser à la réception de l’AJ Auxerre pour le compte de la 6e journée ? Luis Enrique, prudent, observe, mais il sait que ses deux hommes semblent prêts. Leur présence est importante. Elle offre de nouvelles options offensives et renforce l’entrejeu de l’équipe. L’idée d’une titularisation n’est pas à écarter.

Mais c’est une autre date qui compte vraiment : le 1er octobre. Ce jour-là, le PSG défiera Barcelone en Ligue des Champions. Et avec Barcola comme Neves rétablis, l’effectif retrouve de la puissance et de la variété. De quoi rassurer l’entraîneur et ses supporters. Paris récupère ses armes au meilleur moment.