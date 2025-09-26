PSG : Luis Enrique, l’erreur qui coûte cher au Paris SG

Champion d’Europe en juin dernier, le PSG vit un début de saison moins étincelant. Luis Enrique, encensé il y a quelques mois, est désormais pointé du doigt pour une gestion critiquée, notamment après la défaite contre l’OM.

PSG : Un Paris SG champion mais fragile

Le Paris Saint-Germain sortait d’une saison historique, enfin couronnée par une Ligue des champions tant attendue. Pourtant, l’élan semble déjà brisé. La défaite face à l’OM (1-0) a réveillé les doutes et mis en lumière un début d’exercice en dents de scie.

Si certains voient toujours Paris capable de réaliser le doublé, d’autres s’inquiètent d’un changement dans le management de Luis Enrique. Le coach espagnol, qui avait séduit par sa rigueur et son intelligence tactique, est désormais critiqué pour des choix qui interrogent.

Emmanuel Petit hausse le ton contre Luis Enrique

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Emmanuel Petit n’a pas mâché ses mots. « J’ai trouvé la gestion de l’effectif de Luis Enrique et son staff exceptionnelle la saison dernière », a d’abord concédé le champion du monde 1998. Avant d’ajouter, plus dur : « Mais depuis la Coupe du monde des clubs, je suis très étonné. Ils auraient dû leur donner trois semaines de vacances minimum ».

Pour l’ancien milieu d’Arsenal et du Barça, la fatigue pèse sur les joueurs parisiens. Un manque de repos qui expliquerait la baisse de rythme et le faux pas face à Marseille. De quoi alerter l’état-major parisien : Luis Enrique, stratège brillant il y a quelques mois, doit vite rectifier le tir pour ne pas transformer l’euphorie européenne en saison gâchée.