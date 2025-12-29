Mercato FC Nantes : Aboukhlal proche de signer ?

Les dirigeants du FC Nantes seraient en pince pour Zakaria Aboukhlal en vue du mercato hivernal. La porte est ouverte pour le transfert du Marocain.

Mercato FC Nantes : Zakaria Aboukhlal attendu à Nantes cet hiver ?

Les dirigeants du FC Nantes cherchent de renforts cet hiver pour pouvoir réussir l’opération maintien à la fin de cette campagne. Les Jaunes et Verts ont perdu assez de points durant la première partie de la saison et sont dans la zone rouge. Avant-dernier avec 11 points après 16 journées, le FCN devra quasiment doubler son total lors de la phase retour pour espérer se maintenir.

Pour stopper l’hémorragie, le grand ménage a commencé. Luis Castro a perdu son fauteuil d’entraîneur. Ahmed Kantari est nommé. Le mouvement est déjà lancé avec l’arrivée du joker Deiver Machado, bientôt rejoint par Rémy Cabella. Deux profils expérimentés, mais qui ne suffiront pas à eux seuls. Les dirigeants nantais recherchent encore un défenseur central, un milieu de terrain et surtout un ailier.

Louis Munteanu est sur la short-list des Kita, mais son transfert apparaît toutefois trop onéreux. L’attaquant roumain de Cluj, valorisé autour de 10 millions d’euros, dépasse largement les moyens du club. Les Canaris pourraient donc se rabattre sur une option plus accessible en provenance de Serie A. Selon Les Violets, Nantes suit attentivement la situation de Zakaria Aboukhlal.

Peu utilisé au Torino, où il n’a disputé que dix rencontres cette saison, l’ancien Toulousain cherche à retrouver du temps de jeu. Un enjeu pour lui, à l’approche de la Coupe du monde 2026 qu’il espère disputer avec le Maroc. Le club italien ne serait pas fermé à un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 9 millions d’euros. Les Kita pourraient passer à l’attaque dans les prochaines semaines.

