Mercato ASSE : Accord conclu pour Cédric Don ?

L’ASSE a trouvé une perle rare en Israël pour ce mercato hivernal. La porte est ouverte pour le transfert de Cédric Don.

Mercato ASSE : Un espoir ivoirien suivi de près pour l’hiver !

En pleine course pour la montée en Ligue 1, l’ASSE s’active déjà en coulisses afin de frapper de jolis coups lors du prochain mercato hivernal. Les dirigeants stéphanois exploreraient notamment une piste menant en Israël, où un jeune profil aurait retenu l’attention de la cellule de recrutement.

Selon Voetbalnieuws, il s’agirait de Cédric Don. C’est un milieu de terrain ivoirien de 21 ans qui évolue à l’Hapoel Jerusalem. La pépite est en pleine forme. En fin de contrat en juin prochain, le natif de Man ne souhaiterait pas parapher un nouveau bail. Il se dirige vers un départ. Les dirigeants israéliens vont le vendre cet hiver pour ne pas le perdre gratuitement à la fin de la saison.

C’est vraiment un coup en or pour les Verts. Mais le dossier est un peu compliqué. L’AS Saint-Etienne devra faire face à une rude concurrence pour tenter de s’offrir le jeune crack. Auteur de trois buts et une passe décisive cette saison en Liga ha’Al, Cédric Don ne manque pas de courtisans. Le FC Bâle, Anderlecht et le Sporting Charleroi seraient également chauds pour l’accueillir, promettant une concurrence sérieuse pour l’ASSE sur ce dossier.

