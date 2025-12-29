Mercato PSG : Une nouvelle offre XXL tombe pour Bradley Barcola !

Le crack du PSG, Bradley Barcola est sur la short-list d’un autre cador de Premier League pour le mercato hivernal. Les dirigeants du Paris SG résistent aux offres.

Mercato PSG : Bradley Barcola vers l’Angleterre ?

En discussions avancées avec le PSG pour prolonger son contrat, Bradley Barcola continue pourtant d’attiser les convoitises à l’approche du mercato hivernal. Après Liverpool et le Bayern Munich, un troisième géant européen est chaud pour déloger la pépite.

Installé dans la rotation offensive du PSG depuis le début de la saison 2025-2026, l’attaquant français négocie actuellement une prolongation de son bail. Le club de la capitale n’envisage absolument pas un départ du Français. Mais cela n’empêche pas plusieurs cadors européens de surveiller de très près la situation de l’ancien Lyonnais.

Déjà ciblé par Liverpool, désireux d’anticiper l’après-Mohamed Salah et par le Bayern Munich, qui cherche à se prémunir d’un éventuel départ de Michael Olise, Bradley Barcola voit désormais Manchester United s’ajouter à la liste de ses prétendants. Selon le journaliste Ekrem Konur, les Red Devils suivent avec attention le profil du natif de Lyon.

La valeur marchande de Barcola estimée à 70 M€ ne constitue pas un obstacle pour Manchester United. La principale difficulté réside ailleurs : le PSG n’a aucune intention de se séparer de Bradley Barcola. L’international français est l’une des gâchettes offensives de Luis Enrique. Cette saison, il a déjà claqué 5 pions en 13 matches de Ligue 1.

