Mercato ASSE : Pierre Ekwah, Sainté dénonce un gros mensonge

Le feuilleton Pierre Ekwah tourne au vinaigre à l’ASSE. Accusé d’avoir résilié son contrat pour refuser la Ligue 2, le milieu franco-ghanéen voit Saint-Etienne sortir du silence pour démentir fermement.

Pierre Ekwah : Fake news ou bras de fer ? L’ASSE contre-attaque

La rumeur a enflammé les réseaux et affolé les supporters : Pierre Ekwah aurait décidé de rompre unilatéralement son contrat, tout en préférant faire ses valises plutôt que de fouler les pelouses de Ligue 2. Info ou intox ? Pour certains médias, dont L’Équipe et Foot Mercato, le joueur était déjà officiellement libre depuis le 1er septembre.

Sauf que du côté de Saint-Étienne, on crie au mensonge. Le club a immédiatement dégainé un communiqué sec comme un tacle glissé : « L’AS Saint-Étienne dément les informations parues ce jour. Pierre Ekwah est lié contractuellement au club jusqu’en 2029. Conformément au droit du travail et aux règlements sportifs applicables, l’ASSE n’a pas vocation à commenter plus avant un dossier individuel », peut-on lire.

Ekwah ne veut pas de la Ligue 2… mais Sainté ne lâchera pas

Le problème, c’est que si le papier dit “2029”, le joueur, lui, dit plutôt “pas Ligue 2”. Prêté la saison dernière, racheté cet été pour 6 millions d’euros, Ekwah n’aurait aucune intention de s’éterniser à l’étage inférieur. Et c’est là que le dossier se grippe : contrat en béton contre envie d’ailleurs. Le club, lui, refuse de se laisser dicter la loi par un joueur.

Et derrière la formule diplomatique « Le club poursuit ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité », on entend clairement : on ne lâchera rien. Ce clash tombe au pire moment… ou au meilleur selon le point de vue. Car pendant que les journaux s’écharpent sur le dossier Ekwah, l’ASSE, elle, gagne. Deuxième du championnat, invaincue, en plein élan vers la remontée.